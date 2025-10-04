Microsoft pariază pe o strategie integrată de software, cloud și inteligență artificială. Rezultatele financiare record, investițiile uriașe și orientarea către viitorul digital arată că gigantul american rămâne unul dintre principalii actori globali.

Chiar dacă rivalitatea cu NVIDIA va continua, direcțiile strategice diferite, hardware pentru NVIDIA și ecosistem cloud-AI pentru Microsoft, le pot transforma atât în competitori, cât și în parteneri indispensabili.

Anul fiscal 2025 a adus pentru Microsoft o creștere semnificativă a afacerilor. Veniturile totale au ajuns la 281,7 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă un plus de aproape 15% față de anul precedent. Profitul net a trecut pragul de 100 de miliarde de dolari, stabilindu-se la 101,8 miliarde.

Segmentul „Intelligent Cloud”, care include platforma Azure și serviciile de servere, a înregistrat cea mai puternică expansiune. Veniturile au crescut cu peste 34%, ceea ce confirmă rolul strategic al cloud-ului în modelul de business al Microsoft.

În paralel, divizia de productivitate (Office, LinkedIn) și cea de personal computing (Windows, Xbox) au adus contribuții solide, dar ponderea cea mai mare în creștere vine clar din cloud.

În ultimii doi ani, Microsoft a anunțat și semnat contracte majore pentru a-și consolida poziția în inteligența artificială. Printre acestea se numără recentele acorduri în valoare de 33 de miliarde de dolari cu furnizori de infrastructură „neocloud”, pentru a asigura acces la puterea de calcul necesară modelelor de AI.

Compania investește constant în centre de date la scară globală, modernizează infrastructura energetică și își extinde capacitățile de calcul.

Bugetul de cercetare și dezvoltare (R&D) a depășit pragul de 30 de miliarde de dolari anual, direcționat în special către AI, securitate și integrarea noilor tehnologii în produse precum Copilot sau Microsoft 365.

Deși NVIDIA domină segmentul de hardware pentru AI, Microsoft este principalul furnizor de infrastructură software și cloud necesară pentru a folosi acele echipamente.

Practic, relația dintre cele două companii este duală. Microsoft depinde de cipurile NVIDIA pentru a-și susține serviciile Azure și aplicațiile AI, dar în același timp este singurul jucător care poate concura la nivel de valoare bursieră.

Microsoft este astăzi a doua companie la capitolul capitalizare de piață la nivel mondial, după NVIDIA. Această poziție este susținută de profituri uriașe, dar și de diversitatea portofoliului: de la software la gaming și de la cloud la AI.

Expansiunea rapidă are însă și costuri pe măsură. Investițiile în infrastructura AI sunt extrem de ridicate, iar consumul de energie al centrelor de date este o provocare majoră. În plus, Microsoft se confruntă cu presiuni din partea autorităților de reglementare, mai ales în SUA și UE, unde achizițiile mari și dominația pe cloud sunt atent monitorizate.

Dependența de NVIDIA pentru hardware și competiția acerbă cu Amazon și Google în domeniul cloud fac ca Microsoft să nu își permită pași greșiți. Totuși, poziția financiară solidă și capacitatea de inovare oferă companiei un avantaj competitiv considerabil.