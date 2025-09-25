În plus, creșterea a fost mai extinsă. Indicii bursieri americani S&P500, Dow Jones, Nasdaq și Russell 2000 au atins simultan niveluri record pentru prima dată de la noiembrie 2021, un fenomen care s-a mai înregistrat doar în 25 de sesiuni de la începutul anului 2000.

Un motiv de optimism este oferit de performanța medie de 1,2% înregistrată în ultimele 54 de ani în lunile în care banca centrală a redus ratele dobânzii, iar economia nu se afla în recesiune, situație comparabilă cu cea actuală. Reducerea de dobândă de 0,25 puncte procentuale, operată acum o săptămână, a fost descrisă de președintele Fed, Jerome Powell, drept o măsură de „gestionare a riscului”, menită să prevină o slăbire suplimentară a pieței muncii.

Atunci când tăierile de dobândă au loc într-o economie în creștere, cu indicii la mai puțin de 3% de maximele istorice, anul următor a adus câștiguri suplimentare în 90% dintre cazuri, potrivit unui studiu al Truist Bank. Totodată, mai multe bănci au revizuit în creștere țintele pentru S&P500 în 2025 și 2026, invocând, în unele cazuri, investițiile masive în infrastructura AI, notează Claudiu Cazacu.

Conform unui sondaj realizat de Bank of America în rândul administratorilor de fonduri, alocările pentru acțiuni au atins în prima parte a lunii cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni. Optimismul este ridicat, dar nu a ajuns încă la euforie, ceea ce reiese din menținerea nivelului de cash la 3,9% pentru a treia lună consecutiv, în timp ce, istoric, valori sub 3,7% au semnalat un risc de corecție pe piață.

Anunțurile recente privind investiții masive în centrele de date pentru inteligența artificială au depășit sume de ordinul sutelor de miliarde de dolari în ultima lună, culminând cu declarația OpenAI că va avea nevoie de o putere de calcul de 13 ori mai mare decât cea a primului său centru de date. În total, se preconizează construirea unor centre cu o capacitate de 20 GW, iar la un cost estimat de aproximativ 50 de miliarde de dolari pe GW, valoarea totală a investițiilor ar putea ajunge la 1 trilion de dolari.

Anunțul a venit la doar o zi după ce Nvidia a comunicat o investiție de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, oferind susținere concretă pentru o parte din proiectele companiei. Până acum, lipsa unor surse clare de finanțare generase scepticism și îngrijorare în rândul unor investitori, inclusiv față de Oracle, partenerul de infrastructură, deja cu datorii mai mari decât alți giganți din tehnologie, notează consultantul de strategie Claudiu Cazacu de la XTB România.

În prezent, între proiecțiile OpenAI privind cererea de servicii AI și veniturile estimate de observatori externi industriei există un decalaj, alimentat de entuziasmul investitorilor. Întrebarea este dacă acest decalaj se va micșora odată cu ajustarea așteptărilor de creștere, ceea ce ar putea duce la reevaluarea investițiilor și schimbarea sentimentului general față de sector.

Potrivit Bain & Co, firmele de AI vor avea nevoie de venituri anuale totale de 2 trilioane de dolari până în 2030 pentru a acoperi costurile cu puterea de procesare, însă veniturile reale ar putea fi cu 800 de miliarde de dolari mai mici. Cursa pentru supremație în AI a prioritizat dezvoltarea tehnologică și dimensiunea proiectelor, adesea în detrimentul profitabilității.

În discursul său de marți, președintele Fed, Jerome Powell, a atras atenția asupra riscurilor atât pe piața muncii, cât și privind inflația. El a explicat că o reducere prea agresivă a dobânzilor ar putea lăsa inflația nesupravegheată, impunând ulterior creșterea dobânzilor. Această poziție contrastează cu unii membri ai comitetului de politică monetară și cu președintele SUA, care susțin scăderi puternice ale dobânzilor. Powell a mai menționat că prețurile acțiunilor se află la niveluri „destul de ridicate”.

Având în vedere riscurile pentru ambele motoare – dobânzi și entuziasm pentru AI – bursele americane ar putea continua să evolueze pozitiv pentru o perioadă, însă este tot mai probabilă creșterea volatilității și apariția unor corecții pe parcursul lunilor de toamnă, mai atrage atenția Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România.