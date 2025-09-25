FPIOR, HORA și FIHR, principalele organizații reprezentative ale industriei ospitalității, au trimis Administrației Prezidențiale și Guvernului o scrisoare deschisă în care cer menținerea cotei TVA la 11% pentru alimente și servicii de cazare.

Reprezentanții sectorului avertizează că o majorare a TVA la 21% ar putea duce la faliment în lanț al mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă și, implicit, la reducerea veniturilor la bugetul de stat.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. În condițiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investițiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu țările vecine care mențin cote reduse de TVA.”

România se confruntă cu riscul pierderii competitivității ca destinație turistică în regiune. Bulgaria și Ungaria aplică cote reduse de TVA în sectorul ospitalității, atrăgând astfel turiști străini și regionali, și implementează politici publice care susțin turismul de incoming, precum campanii de marketing, prime pentru fiecare turist străin care vizitează anumite destinații și sprijin pentru curse aeriene directe. În absența unor politici fiscale echilibrate, România riscă să fie ocolită atât pentru vacanțe, cât și pentru călătorii de afaceri, cu efecte negative asupra afacerilor din HoReCa și asupra balanței comerciale din turism.

Datele recente confirmă această tendință: în ultimele luni, traficul în restaurante și unități de cazare a scăzut cu până la 50%, iar numărul insolvențelor din HoReCa a crescut cu 9% în 2024, trend care se menține și în prima jumătate a anului 2025.

“E important să înțelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică și la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situație de criză, la pragul insolvenței. Ce faci când ești în această situație, iar aici vorbesc din proprie experiență, e să motivezi resursele umane și să optimizezi producția, profiturile și vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacității de producție. Fără angajați productivi și un produs bun, nu ai vânzare. Fără vânzare nu ai profit. Același principiu se aplică și acum, iar creșterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză – statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvență, falimente și concedieri. Adevărata soluție nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente și crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investițiile și munca cinstită.” (Valentin Soneriu) „Dincolo de cifre și statistici, vorbim despre realitatea zilnică a antreprenorilor care țin în viață industria asta. Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulți dintre colegii mei din HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua. În loc să sprijine pe cei care muncesc cinstit, statul riscă să împingă afacerile corecte spre închidere și să lase loc pieței gri să se extindă. Dacă TVA-ul urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem și încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o șansă corectă să supraviețuim și să creștem. România are nevoie de o industrie a ospitalității sănătoasă, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicați direct.” (Radu Savopol, Președinte HORA). „Turismul românesc este mai mult decât o industrie, este o carte de vizită a țării și un pilon al economiei. Funcționează într-un ecosistem fragil, unde orice dezechilibru economic-fiscal sau factor de instabilitate geo-politic produce efecte în lanț: scăderea cererii, afectarea reputației destinației, blocarea investițiilor, pierderea locurilor de muncă și deteriorarea imaginii României ca destinație. De aceea, adevărata soluție nu stă în supraîncărcarea cu taxe, ci în politici publice curajoase și coerente, care să ofere stabilitate, predictibilitate și șansa unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu și lung. Federația Industriei Hoteliere din România este pregătită să fie partener activ de dialog și să prezinte măsuri constructive, care pot transforma turismul într-un motor real de competitivitate și prosperitate națională.” (Simona Constantinescu, președinte FIHR)

Federațiile subliniază că păstrarea cotei de TVA de 11% reprezintă un compromis echilibrat, rezultat al dialogului dintre mediul de afaceri și Guvern, fiind singura măsură viabilă pentru garantarea sustenabilității industriei.