STB SA a informat, printr-un comunicat oficial, că a decis anularea procedurii de achiziție sectorială pentru proiectul „Tramvaie noi din gama de 18 metri cu podea complet coborâtă”.

Potrivit comunicatului transmis de STB, procedura a fost anulată deoarece firma desemnată câștigătoare nu a furnizat la timp garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda solicitărilor repetate ale companiei. În lipsa acestora, oferta și garanția de participare au expirat, ceea ce a făcut imposibilă semnarea contractului.

”Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziție sectorială. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, se arată în comunicat.

Compania mai arată că, potrivit documentelor depuse de Electroputere VFU Pașcani – firmă controlată de Gruia Stoica –, producătorul tramvaielor urma să fie o companie cu sediul în Moscova. În acest context, legislația europeană interzice în mod expres atribuirea sau derularea contractelor de achiziții publice cu entități rusești ori aflate sub controlul acestora, interdicție care se aplică și în România și vizează inclusiv subcontractanții sau furnizorii ce depășesc 10% din valoarea contractului.

Prin urmare, procedura nu a mai putut continua, fiind blocată atât de lipsa valabilității ofertei, cât și de restricțiile impuse prin regulamentele europene.

”STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce privește anularea penalităților stabilite de instanțele de judecată”, a declarat directorul general al STB, Daniel Istrate.

Povestea achiziției celor 40 de tramvaie de 18 metri pentru București a început în septembrie 2019, pe vremea când Primăria Capitalei era condusă de Gabriela Firea.

Pe 31 iulie 2020, asocierea dintre Electroputere VFU și Reloc SA – ambele companii din grupul Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica – a fost desemnată câștigătoarea licitației. La momentul lansării procedurii, STB avea fondurile necesare pentru achiziție, însă situația financiară a companiei s-a deteriorat rapid. În decembrie 2019, din cauza datoriilor mari acumulate de Primărie și a lipsei de lichidități, STB a fost nevoită să garanteze la ANAF cu 10 tramvaie, 995 de autobuze, 65 de troleibuze, alte echipamente și chiar sediul central, pentru a obține reeșalonarea unei datorii de 231 de milioane de lei. Astfel, investiția în tramvaiele noi nu mai era posibilă.

La finalul aceluiași an, pe 31 decembrie 2020 – când Nicușor Dan preluase deja mandatul de primar general – procedura de achiziție a fost anulată prin decizia directorului general al STB de atunci, Mihai Petcu, la solicitarea edilului. Primăria a argumentat că proiectul nu era oportun, întrucât tramvaiele scurte de 18 metri ar fi fost utile doar pe câteva linii secundare. De asemenea, s-a invocat faptul că prețul lor era aproape egal cu cel al unor tramvaie mai lungi (27-36 m), durata de viață era de doar 17 ani, garanția tehnică de doar doi ani (comparativ cu cinci ani în cazul tramvaielor produse de Astra Vagoane Călători) și că acestea necesitau inspecții tehnice zilnice.

Decizia a dus la un conflict juridic: Gruia Stoica a acționat STB în instanță, solicitând obligarea companiei să semneze contractul și plata unor penalități pentru întârziere. În decembrie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a stabilit penalități de 0,5% pe zi (aproximativ 300.000 de euro) pentru refuzul semnării contractului.

Ulterior, STB a contestat decizia și a încercat să finalizeze achiziția, însă procesul a fost blocat. În cele din urmă, procedura nu a mai putut fi dusă la capăt, din cauza lipsei documentelor și garanțiilor necesare din partea companiei controlate de Gruia Stoica.