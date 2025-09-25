Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că programul pentru școli va continua, cu un buget majorat la 798 milioane de lei. El a precizat că Guvernul Bolojan a aprobat continuarea programului pentru școli al Uniunii Europene pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, a laptelui și produselor lactate, precum și a produselor de panificație pentru peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi. Fondurile europene vor fi folosite pentru a oferi copiilor o alimentație sănătoasă și pentru a sprijini producătorii locali prin distribuirea produselor pe care aceștia le obțin, a spus el.

„Programul pentru școli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Am aprobat astăzi în Guvern continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026. Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, laptelui și produselor lactate precum și produselor de panificație pentru peste 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Folosim fondurile europene pentru a asigura alimentație sănătoasă copiilor noștri și sprijinim și producătorii locali distribuind produsele pe care le obțin”, a scris oficialul român, joi, pe contul său de Facebook.

Guvernul Bolojan a decis, în ședința din 25 septembrie 2025, să continue programul pentru școli al Uniunii Europene pentru perioada 2023–2029 și să aprobe bugetul pentru anul școlar 2025–2026. Anul acesta, bugetul programului este de 798,1 milioane lei (aproximativ 160,4 milioane euro), cu 4,75% mai mare decât anul trecut. Din această sumă: 86,9 milioane lei vin din fonduri europene; 711,2 milioane lei vin din bugetul României.

Banii vor ajuta la oferirea zilnică a alimentelor pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, conform structurii anului școlar stabilite prin ordinul ministrului educației. Cum se folosesc banii?

106,6 milioane lei pentru fructe și legume + 37 milioane lei pentru activități educative legate de ele;

375,6 milioane lei pentru lapte și produse lactate + 37 milioane lei pentru activități educative legate de ele;

241,9 milioane lei pentru pâine și produse de panificație.

Prețul pe porție a fost actualizat:

fructe și legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei;

lapte și produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei;

pâine și produse de panificație: de la 0,65 lei la 0,76 lei.

Creșterea prețurilor se datorează și majorării TVA pentru alimente, de la 9% la 11%. Scopul programului este să promoveze o alimentație sănătoasă la copii, să îi învețe pe elevi despre produsele locale și obiceiurile alimentare sănătoase, să reducă risipa alimentară prin educație și responsabilizare. Astfel, România participă activ la un program european important pentru sănătatea și educația copiilor, cu mai mulți bani și activități educative mai multe.