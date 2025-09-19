Primarul Rareș Hopincă a transmis că programul „Dăruim speranță pentru sport” a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Dacă în 2023 erau implicate 33 de cluburi, cu o medie de 2.283 vouchere pe lună, în 2024 numărul acestora a crescut la 37, cu 3.440 de vouchere. În 2025, sunt deja 55 de cluburi participante și o medie de 4.698 vouchere pe lună.

Fiecare voucher are valoarea de 250 de lei pe lună și reprezintă o formă de sprijin pentru familiile din Sectorul 2, dar și o șansă pentru elevii care aleg să facă sport de performanță.

„Am extins programul de vouchere pentru sport. Un număr mai mare de copii vor face sport (cu 40% mai mulți decât în 2024) și un număr mai mare de cluburi sunt implicate în proiect. Ieri m-am întâlnit cu reprezentanții cluburilor sportive din sector, pentru a discuta despre proiectul „Dăruim speranță pentru sport” și despre cum putem să îl îmbunătățim, astfel încât să susținem cât mai bine performanța și pasiunea copiilor noștri pentru sport. Mă bucur să văd că există deschidere spre dialog, iar acest parteneriat dintre administrație și cluburi va rămâne unul permanent și constant, pentru că doar împreună putem construi un viitor mai bun pentru copii. Programul are deja rezultate solide: În 2025, participă 55 de cluburi sportive, cu o medie de 4.698 vouchere/lună.

În 2024, am avut 37 de cluburi și o medie de 3.440 vouchere/lună.

În 2023, am pornit cu 33 de cluburi și o medie de 2.283 vouchere/lună. Fiecare voucher de 250 lei/lună înseamnă sprijin real pentru familiile din Sectorul 2 și o șansă în plus pentru elevii care aleg să facă sport de performanță”, a anunțat primarul într-o postare pe Facebook.

Rareș Hopincă a subliniat că dialogul cu reprezentanții cluburilor sportive este esențial pentru dezvoltarea programului. El a precizat că întâlnirile regulate vor continua, pentru ca proiectul să fie adaptat nevoilor copiilor și să sprijine cât mai bine performanța sportivă.

Pentru a susține dezvoltarea sportului, Primăria Sectorului 2 derulează mai multe proiecte de infrastructură. Terenurile de sport din curțile școlilor sunt modernizate și transformate în baze sportive, accesibile atât pentru sportul de masă, cât și pentru performanță.

Pe lângă acestea, sunt în construcție trei săli de sport multifuncționale pentru școli, iar planurile prevăd și realizarea a două săli mari, adaptate mai multor discipline. Un alt proiect de amploare este reconstrucția Patinoarului Flamaropol, împreună cu Primăria Generală, care va include patinoar, bazin de înot, sală de baschet, zone de fitness și escaladă.