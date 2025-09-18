Prețurile pentru organizarea unei aniversări la restaurant în București sau în oriunde în țară variază semnificativ, în funcție de locație, tipul meniului și serviciile incluse.

În linii mari, prețurile pentru organizarea unei petreceri la restaurant variază între 260 lei și 450 lei per persoană, în funcție de locație și servicii incluse. Astfel, pentru un eveniment cu 30 de invitați, costurile totale pot varia între 7.800 și 13.500 lei.

Organizarea unei petreceri aniversare acasă nu este grea și de cele mai multe ori suma pe care o dai este mult mai mică decât dacă ai merge la restaurant. În cele mai dese cazuri, petrecerile acasă sunt cu un număr mai mic de invitați.

Deși costul final depinde în funcție de preferințele fiecărei persoane, acesta va include:

Gustări / aperitive (opțional)

Fel principal (opțional)

Desert

Băuturi

Baloane colorate

Ghirlande

Tacâmuri și farfurii (opționale dacă nu vrei să le folosești pe cele uzuale din bucătărie)

Lumânări pentru tort

Pentru cei care nu vor să se complice cu prea multe feluri de mâncare, gustările și felul principal pot fi înlocuite cu pizza sau un grătar, iar costurile vor fi diferite.

Astfel, pentru o petrecere cu 10 persoane costul ar fi următorul:

6 Pizza clasică (776 grame) – 69,99 lei/pizza

30 beri (0,33 litri) – 6,50 lei/bucata

10 sticle de suc (2 litri) – 10,19 lei/bucata

10 pungi de chipsuri – 7,63 lei/punga

Tort (2 kilograme) – 125 lei/kg

Lumânare – 4 lei/bucata

Set 100 baloane – 23,80 lei

Butelie cu heliu – 134 lei

Cost total estimativ: 1.205 lei, însă prețurile pot fi și mai mici în funcție de promoțiile pe care le au pizzeriile sau supermarketurile.

Pentru cei care preferă atmosfera relaxată a aerului liber, terasele și grădinile oferă meniuri adaptate grupurilor și un cadru natural plăcut, perfect pentru conversații și jocuri ușoare.

Cei care doresc o petrecere mai animată pot opta pentru săli de evenimente sau cluburi private, unde muzica, dansul și serviciile complete fac ca sărbătoarea să fie lipsită de griji.

Familiile cu copii pot alege locuri tematice pentru copii, care oferă activități interactive și meniuri speciale, garantând distracția tuturor.

Pentru cei care vor o experiență culturală, muzee sau centre culturale pot fi o alegere inspirată.

Nu în ultimul rând, pentru grupurile active și aventuroase, escape room-uri, paintball sau cluburi sportive oferă adrenalina și competitivitatea de care aniversarea poate avea nevoie, urmate de gustări și tort.