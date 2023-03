Petrecere la aniversarea zilei de naștere

Mihaela Geoană a împlinit 60 de ani în data de 26 februarie, însă abia sâmbătă seară și-a serbat ziua de naștere într-un restaurant din Capitală, alături de familie și prietenii apropiați.

Petrecerea din restaurantul din București s-a desfășurat într-un decor special, iar invitații au fost numai unul și unul.

Astfel, mesele erau ornate cu copaci artificiali în miniatură, farfuriile au fost alese cu mare grijă, la fel și preparatele care au fost servite zecilor de invitați. Printre vedetele care au participat la petrecerea de aniversare s-au numărat și Camelia Șucu, fosta soție a milionarului Dan Șucu, dar și Andreea Esca.

Dezvăluirile despre atmosfera de la petrecere au fost făcute chiar de prezentatoarea de la Pro TV, care a postat mai multe fotografii. La un moment dat, Esca a surprins în poză momentul când a fost adus tortul, atunci când Mihaela Geoană i-a avut alături pe soțul ei, pe Mircea Geoană, pe fiica ei Ana, dar și pe ginerele ei.

Momentele care au atras privirile la petrecere

Un alt moment care a atras atenția publicului prezent a fost acela când Mircea Geoană a dansat împreună cu fiica lui. A rotit-o pe Ana, a învârtit-o, s-au descurcat de minune pe ringul de dans, după arată imaginile postate de aceasta.

Fiica soților Geoană, Ana și Garrett, iubitul ei american pe care l-a cunoscut în facultate, s-au logodit anul trecut, iar petrecerea au făcut-o la Palatul Mogoșoaia, pe 5 august. În ceea ce privește nunta, a fost aleasă Veneția.

Într-un interviu pentru revista OK! Magazine, fiica lui Mircea Geoană a făcut declarații despre nunta lor.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei.

Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească și cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.