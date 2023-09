Nu au apărut până în momentul de față fotografii de la nunta dintre fiica lui Mircea Geoană, Ana Geoană și Garett Cayton în spațiul public. Evenimentul a fost de-a dreptul luxos, iar printre invitați s-au aflat persoane precum Andreea Esca.

Totuși, urmăritorii lor au fost surprinși când au văzut imagini din luna de miere. Pe paginile lor oficiale de Instagram, cei doi au publicat la secțiunea Instastory mai multe poze.

Într-o fotografie, Ana Geoană și Garett Cayton sunt pozați sărutându-se. Cei doi se află într-o locație inedită, în deșert. Amândoi sunt îmbrăcați în salopete și căști pe cap. Aceștia s-au plimbat cu ATV-urile pe dunele de nisip, au avut chiar și un bar unde au servit băuturi speciale.

Până în momentul de față, cei doi nu au dezvăluit locația unde își petrec luna de miere.

Amintim că Ana Geoană are 26 de ani și este stabilită în America, în Los Angeles, unde muncește. În luna martie a anului trecut, aceasta a fost cerută în căsătorie de Garett, cetățean american. La câteva luni distanță, pe 5 august, ei au făcut petrecerea de logodnă în România, la Palatul Mogoșoaia.

Aceasta a oferit explicații și despre nunta care a avut loc în Veneția, în Italia. Potrivit celor spuse, Italia are un loc special în inimile amândurora.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană pentru OK! Magazine.