Călin Georgescu, de la consilier al lui Mircea Geoană, la favorit al partidului politic AUR

Valeriu Nicolae a dezvăluit că, între anii 2006 și 2012, Călin Georgescu a ocupat funcția de director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare, unul dintre faimoasele „institute fantomă” care cheltuiau bani publici. În anii 2006 și 2009, institutul respectiv ar fi comandat și plătit două sondaje care îl promovau pe Mircea Geoană, liderul PSD din acea perioadă. La acea vreme, Mircea Geoană era consiliat de către Călin Georgescu, un aspect omis din CV-ul acestuia.

Sondajele respective ar fi fost realizate de firma CURS, condusă la acea vreme de un fost colaborator al Securității. În opinia sa, există încă mulți oameni care îl susțin pe Călin Georgescu, o parte dintre aceștia fiind cei care au avut încredere în trecut în Dan Diaconescu.

Valeriu Nicolae a pus sub semnul întrebării justificarea prin care ONG-ul lui Georgescu pentru Inovație și Dezvoltare ar fi plătit pentru sondaje favorabile lui Geoană.

„Între 2006 și 2012 Călin Georgescu a fost director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare. Unul dintre faimoasele institute fantomă care tocau banii publici. Ei bine Institutul comanda și plătea în 2006 și apoi în 2009 două sondaje care îl promovau pe ghici, cine? Pe Mircea Geoană șeful de atunci al PSD-ului. Mircea Geoană este cel pentru care domnul Georgescu a fost consilier. Lucru care lipsește din CV-ul domnului Georgescu. Sondaje făcute de exact aceeași firmă – CURS – pe atunci condusă de un fost turnător la securitate. Sunt încă mult prea mulți oameni care cred în Georgescu. O bună parte dintre ei sunt cei care au crezut și în Dan Diaconescu. Care poate fi justificarea că ONG-ul lui Georgescu pentru Inovație și Dezvoltare să plătească pentru sondajele pro-Geoană? Nu, serios, care? Cum pot justifica suporterii anti PSD ai domnului Călin Georgescu asta? Poza de aici e din 2017 (video-ul e postat în 2020 pe un site AUR). Pe atunci era promovat foarte agresiv de aripa PNL a AUR să fie premier. Vorbea la o universitate al cărui șef era un parlamentar PNL-ist. Aveți și toate probele în poze. Mulțumim pentru distribuiri. Ajută”, a scris, joi noapte, jurnalistul pe Facebook.

Călin Georgescu rămâne în centrul atenției

În secțiunea de comentarii, părerile românilor au fost împărțite. În timp ce unele persoane îi dădeau dreptate jurnalistului, alți oameni îi luau apărarea lui Călin Georgescu.

„Sustinătorii lui Georgescu nu știu, ei, din ăstea! Le-a spus Georgescu că va curge doar lapte și miere pentru plebe și se va termina cu ciocoimea? Le-a spus! Pentru ei este sfânt, nu contează ce a făcut Kremlinescu la viața lui!” / „Și uite așa ușor-ușor, ne apropiem de fermele de troli menționate de Elena Lasconi. Ceva-ceva tot a fost.” / „Ca si sosoaca, tot a cautat si a incercat sa se lipeasca ba de unul, ba de altul pana s-a cristalizat propriul lui electorat…”, au scris unele persoane.

„Oare de ce o fi acum atâta înverșunare împotriva lui ?! Ceva nu se leagă.” / „Asa,si ? Concret,ce a facut ? Ca de d-nul Geoana mai stim cate ceva…spuneti-ne concret,cu subiect si predicat ce anume a facut in acea perioada. Are vreun dosar de coruptie,a comis vreo fapta reprobabila,a tradat interesele romanilor in vreun fel anume ? Vrem o fapta sau fapte anume ,concret mentionate,din care sa reiasa clar cu ce anume a gresit !!” / „Ce se oftică sorosistii !! Mai găsiți ceva în negurile gândirii voastre despre viitorul președinte? Nici măcar un rival?”, au scris alți oameni.