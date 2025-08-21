Guvernul pregătește modificări în ceea ce privește plățile din Pilonul II de pensii private, iar dezbaterea riscă să devină una de principiu: între nevoia de stabilitate bugetară și respectarea dreptului la proprietate. Jurnalistul și analistul economic Moise Guran avertizează că orice limitare a sumelor pe care un beneficiar le poate retrage încalcă flagrant Constituția.

„Pensia privată Pilonul II este proprietate, iar guvernul nu poate restrânge acest drept. Fără posibilitatea de a dispune de banii tăi, ai doar o formă fără fond, un drept gol de conținut”, susține Guran.

Unul dintre argumentele invocate de executiv este că plata integrală a sumelor acumulate ar afecta echilibrul sistemului financiar. Guran respinge categoric această ipoteză: fondurile investesc preponderent în titluri de stat, active lichide, care pot fi vândute rapid pe piață.

Totuși, atrage atenția asupra unui risc secundar: dacă sute de mii de pensionari ar retrage simultan sumele acumulate și le-ar cheltui, economia ar putea suferi un șoc de cerere cu efecte inflaționiste.

„Este însă un scenariu puțin probabil”, temperează analistul.

Printre variantele analizate la nivel guvernamental se află și obligativitatea transformării banilor în anuități viagere – plăți lunare până la sfârșitul vieții. Pentru Guran, această soluție este acceptabilă doar ca alternativă voluntară:

„Statul poate reglementa posibilitatea ca beneficiarii să primească lunar o sumă pe viață, însă aceasta trebuie să fie doar o opțiune, nu o constrângere.”

Analistul subliniază și riscul pierderii valorii banilor odată cu trecerea timpului. Dacă o companie ar promite astăzi 3.000 de lei pe lună „pe viață”, peste un deceniu suma ar putea echivala cu un coș de cumpărături pentru doar câteva zile. Soluția, în opinia sa, este indexarea automată a anuităților cu rata inflației, pentru a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor.

Dimensiunea centrală a disputei rămâne însă una juridică. Guran amintește că Articolul 53 din Constituție permite restrângerea exercițiului unor drepturi doar temporar și numai în situații excepționale – calamități sau situații de securitate națională.

„Guvernul NU poate obliga oamenii să primească maximum 25–35% din proprietatea lor. Dreptul de proprietate (implicit dispoziția) NU poate fi îngrădit”, subliniază acesta.

Prin urmare, statul are competența de a reglementa procedura tehnică – notificări, plăți bancare, calendar – dar nu poate reduce libertatea de dispoziție asupra sumelor acumulate.

În final, jurnalistul lansează un avertisment direct la adresa premierului Ilie Bolojan:

„Indiferent de dificultățile bugetare, dreptul la proprietate este garantat constituțional și nu poate fi sacrificat. Propunerile otrăvite care restrâng libertatea financiară subminează democrația liberală.”

Disputa privind Pilonul II transcende detaliile tehnice și devine un test pentru democrația românească. Pe de o parte, guvernul caută soluții pentru sustenabilitatea financiară. Pe de altă parte, beneficiarii revendică dreptul fundamental de a dispune liber de economiile lor.

Așa cum sintetizează Guran, acceptarea unor limitări arbitrare deschide calea către un stat excesiv de intruziv, în timp ce o reglementare echilibrată poate transforma Pilonul II într-un instrument dublu: de protecție socială și de consolidare a responsabilității financiare individuale.