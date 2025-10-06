La începutul lunii iulie, DNA a trimis în judecată fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, două infracţiuni de trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată (autorat sau complicitate) şi spălarea banilor. Generalul Dumitru Dumbravă a decedat pe 26 septembrie.

Duminică, la Antena 3 CNN, Marius Voineag a fost întrebat dacă, în urma cercetării activității lui Florian Coldea, a identificat surse legale de venit care să justifice un trai de lux la Monaco și care este valoarea sumelor asupra cărora s-a dispus sechestrul în acest dosar.

”În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a afirmat şeful DNA.

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că este convins că dosarul va rezista în instanță, precizând că l-a urmărit îndeaproape. El a subliniat că, deși dosarul a avut un mare impact public, a fost gestionat cu prudență de procurorul de caz, care a acordat atenție inclusiv aspectelor emoționale, asigurându-i lui Dumbravă accesul la tratamente în străinătate și exprimându-și regretul profund pentru situația acestuia.

Marius Voineag a precizat că moartea lui Dumitru Dumbravă nu va afecta desfășurarea dosarului, subliniind că DNA va continua să susțină acuzațiile formulate. De asemenea, el a menționat că numeroasele declarații din acest dosar au fost utile pentru anchetă.

”Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca foarte mult adevărul judiciar să fie validat de către judecători şi fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei”, a afirmat şeful DNA.

Marius Voineag a răspuns că nu poate confirma dacă se investighează implicarea lui Florian Coldea în campania electorală a lui Nicușor Dan, precizând că dosarul menționat are mai multe disjungeri și se cercetează aspecte care țin în principal de partea principală a acestuia.