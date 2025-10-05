Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, a declarat că este convins că dosarul fostului prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii (SRI), Florian Coldea, va rezista în instanţă.

El a explicat că a urmărit personal ancheta şi că aceasta a fost instrumentată cu maximă atenţie, fiind „un dosar prudent lucrat”.

La începutul lunii iulie, DNA i-a trimis în judecată pe fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, pe fostul şef al Direcţiei Juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă şi pe omul de afaceri Dan Tocaci.

Aceştia sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată, precum şi spălare de bani. Generalul Dumbravă a decedat pe 26 septembrie, fapt ce a ridicat întrebări cu privire la continuarea procesului.

Marius Voineag a afirmat, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, că în dosar au fost dispuse măsuri asiguratorii, întrucât ancheta a vizat fapte de trafic de influenţă care au generat produs infracţional.

El a precizat că valoarea totală a sechestrului instituit se ridică la aproximativ 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei, sumă împărţită între toţi inculpaţii trimişi în judecată. Procurorul-şef a subliniat că s-a mers până la limita maximă permisă de lege în ceea ce priveşte instituirea acestor sechestre.

Şeful DNA a menţionat că instituţia a fost conştientă de starea gravă de sănătate a lui Dumitru Dumbravă şi că i s-a permis acestuia să plece de mai multe ori în străinătate pentru tratament.

„Cu siguranţă, da (dosarul va rezista în instanță – n.red.). Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz. Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund. (…) În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a explicat Marius Voineag.

Referitor la impactul dispariţiei acestuia asupra dosarului, Voineag a precizat că moartea unuia dintre inculpaţi nu va schimba cursul procesului, subliniind că „DNA va susţine în continuare acuzaţiile formulate”.

El a mai arătat că au fost numeroase declaraţii în dosar, pe care le-a considerat foarte utile pentru stabilirea adevărului judiciar. Voineag a adăugat că îşi doreşte ca toate probele şi acuzaţiile să fie validate de instanţă, afirmând că instituţia şi-a format deja o opinie clară odată cu trimiterea rechizitoriului în judecată.

„Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca foarte mult adevărul judiciar să fie validat de către judecători şi fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei”, a afirmat procurorul-șef al DNA.

Întrebat despre posibila implicare a lui Florian Coldea în campania electorală a lui Nicuşor Dan, Marius Voineag a menţionat că există mai multe disjungeri în cadrul anchetei, însă în acest moment nu poate confirma că sunt verificate astfel de aspecte.