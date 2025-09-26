Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost ofițer de top al Serviciului Român de Informații (SRI), a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, potrivit unui anunț difuzat de Realitatea Plus.

Născut în 1972, Dumbravă a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1996 și a intrat pentru scurt timp în magistratură, dar și-a orientat rapid cariera către serviciile de informații.

În cadrul SRI a urcat treptat în ierarhie, conducând Direcția Juridică și fiind avansat în 2014 la gradul de general de brigadă. După retragerea generalului Florian Coldea, a devenit secretar general al instituției, poziție pe care a deținut-o până la trecerea în rezervă, în 2018.

Dumbravă a devenit cunoscut publicului larg în 2015, după ce a declarat într-un interviu că justiția reprezintă pentru SRI un „câmp tactic”. Afirmația a fost interpretată ca o recunoaștere a influenței serviciilor în dosarele instrumentate de procurori și judecători și a generat critici puternice din partea magistraților și a organizațiilor civice, care au acuzat o ingerință directă în actul de justiție.

Și cariera sa academică a fost subiect de scandal. Teza de doctorat susținută la Academia Națională de Informații a fost analizată de CNATDCU și declarată plagiată, iar Tribunalul București a dispus în 2021 anularea diplomei.

După ieșirea din activitate, Dumbravă a revenit în atenția opiniei publice în 2024, când a fost pus sub acuzare de DNA, alături de Florian Coldea, într-un dosar de trafic de influență.

Procurorii au susținut că ar fi solicitat sume considerabile de bani de la omul de afaceri Cătălin Hideg, promițând să intervină pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a unor dosare. Fostul general a fost plasat ulterior sub control judiciar pe cauțiune.