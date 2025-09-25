Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice au făcut public anunțul și au transmis un mesaj prin care au exprimat durerea despărțirii, dar și speranța creștină în mila și mângâierea divină.

Lucian Cardinal Mureșan a condus Biserica Greco-Catolică din România în calitate de Arhiepiscop Major și a fost Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. A fost recunoscut drept un lider spiritual respectat, care și-a dedicat viața slujirii Bisericii și comunității de credincioși.

În aceste momente, episcopi, preoți, persoane consacrate și numeroși credincioși se roagă pentru odihna sufletului său.

„Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că astăzi, 25 septembrie 2025, la ora 13:20, Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul, la vârsta de 94 de ani. Toți cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși, înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credință în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi. Vom reveni cu detalii legate de funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan”, au transmis reprezentanții Bisericii Greco-Catolice.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflați sub păstorirea Preafericirii Sale. Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate. Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România. Preafericirea Sa Lucian Mureșan a păstrat vie în memoria românilor rolul esențial pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a avut în afirmarea identității noastre naționale și în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Să nu uităm marea încercare a istoriei atunci când, în 1948, Biserica a fost supusă persecuțiilor politice, arestărilor, umilințelor clericilor și credincioșilor și desființării de către regimul comunist. Odată cu redobândirea legitimității Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în decembrie 1989, Cardinalul Lucian Mureșan și-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică și instituțiile Statului român și pentru a ajuta societatea românească să-și vindece rănile trecutului, să-și urmeze calea libertății și a maturității democratice în Europa. Îmi exprim speranța ca această încercare grea a plecării dintre noi a Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Cardinal al Bisericii Catolice, va fi un prilej de reflecție la rolul constructiv și reconciliator al Bisericii și al valorilor creștine în societate. Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureșan și să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste în rândul ierarhilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și în conștiința poporului român!”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Lucian Mureșan s-a născut la 23 mai 1931 în comuna Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. Provenea dintr-o familie numeroasă, fiind al zecelea dintre cei doisprezece copii ai lui Petru și Maria. După ce Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii, a renunțat la liceu și între 1948 și 1951 a urmat o școală de prelucrare a lemnului. A urmat stagiul militar la Sibiu, în paralel cu școala de ofițeri de aviație, iar ulterior a fost detașat la Craiova, în batalionul de aviație cu reacție.

Regimul comunist l-a considerat indezirabil din cauza apartenenței religioase și a fost transferat la muncă forțată, în cadrul șantierului de construcție a hidrocentralei de la Bicaz. În 1955, la sugestia episcopului Iuliu Hossu, episcopul romano-catolic Márton Áron l-a acceptat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, împreună cu alți patru tineri greco-catolici. Presiunile regimului i-au făcut pe trei dintre ei să renunțe, dar Lucian Mureșan și un coleg au continuat studiile. În anul IV au fost exmatriculați forțat de Departamentul Cultelor și obligați să părăsească orașul în 24 de ore.

În urma exmatriculării a fost urmărit de Securitate și respins de numeroase locuri de muncă pe motivul trecutului său teologic. În cele din urmă a fost angajat ca muncitor necalificat în cariera de piatră Limpedea din Ferneziu, unde a lucrat aproape un deceniu. Ulterior a fost mutat la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean Maramureș, unde a activat până la pensionare, în iunie 1990.

În paralel, și-a continuat studiile teologice în clandestinitate și a fost hirotonit preot în 19 decembrie 1964 de episcopul auxiliar al Maramureșului, Ioan Dragomir. A început pastorația în ascuns, având grijă în special de tineri și de cei ce doreau să devină preoți.

După 35 de ani de slujire clandestină, a fost consacrat episcop la 27 mai 1990, la Baia Mare, în cadrul unei Liturghii arhierești desfășurate sub cerul liber. Ceremonia a fost oficiată de Mitropolitul Alexandru Todea, în prezența delegatului papal, Arhiepiscopul Guido Del Mestre, și a episcopului Ioan Ploscaru.

Recunoscut pentru perseverența și dedicarea sa, la 4 iulie 1994 a fost numit de Papa Ioan Paul al II-lea Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. A fost instalat la Blaj în 27 august 1994.

„Preot am fost din ’64, iar în perioada aceasta am exercitat pastorație clandestină. Mama mea n-a știut, dar a trăit ultimele clipe ale vieții sale în camera mea și pe patul meu. Și între altele, a spus: ‘Vai, dragul meu! Așa cum știi, zece feciori și așa buni prunci și atâta am dorit și asta am rugat pe Domnul ca măcar unul din cei zece să fie popă.’ Cred că a fost cea mai grea încercare din viața mea. Nu puteam să-i spun”, relata regretatul părinte.

Începând cu anul 1998, a ocupat de mai multe ori funcția de Președinte al Conferinței Episcopale Catolice din România, reunind ierarhii catolici de ambele rituri. În 2003 a fost numit de Papa Ioan Paul al II-lea membru al Congregației pentru Bisericile Orientale. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, odată cu recunoașterea acesteia ca Biserică Arhiepiscopală Majoră. Întronizarea sa a avut loc în 30 aprilie 2006.

Un moment istoric a fost 18 februarie 2012, când Papa Benedict al XVI-lea l-a creat cardinal la Roma. Lucian Mureșan devenea astfel al treilea cardinal român, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea. În calitate de lider al Bisericii Greco-Catolice, a participat la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România și l-a primit pe Papa Francisc la Blaj.