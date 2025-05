Într-un moment de răsunet istoric pentru Biserica Catolică, cardinalul american Robert Prevost a fost ales în mod oficial Papă, succedându-l pe Papa Francisc, în cadrul unui conclav care a avut loc pe 8 mai 2025.

La doar o zi după deschiderea conclavului, clopotele Bazilicii Sfântul Petru au sunat cu putere, semnalând alegerea unui nou pontif, care a ales să poarte numele de Leon al XIV-lea.

Acest nume, încărcat de semnificație, marchează o nouă eră pentru Vatican și întreaga comunitate catolică mondială.

În vârstă de 69 de ani, Prevost provine din Chicago și a dedicat o mare parte a vieții sale serviciului misionar în America de Sud, în special în Peru, unde a câștigat nu doar respectul localnicilor, dar și cetățenia peruană, alături de cea americană.

Înainte de a fi ales Papă, Prevost a avut un rol esențial la Vatican, conducând biroul responsabil pentru numirile episcopale. Acesta este văzut ca un lider echilibrat, cu o viziune globală și o carieră de succes, începându-și activitatea ca misionar și continuându-și misiunea de a promova schimbările și reformele în Biserica Catolică.

În cadrul unei conversații cu Vatican News, Prevost a explicat viziunea sa, subliniind că, în ciuda statutului de Papă, își vede în continuare misiunea ca pe un apel misionar, o vocație universală care trebuie să aducă Evanghelia în fața tuturor.

The first American Pope, Pope Leo XIV, is Robert Prevost from Chicago, and he gets emotional on the balcony of St. Peter’s Basilica at the Vatican.

He is 69 years old and is viewed as a centrist, but is progressive on some key social issues.

Like Pope Francis who championed… pic.twitter.com/SqXqIk0Vdo

