Decizie pentru cei care retrag numerar de la bancomat. Legea propusă de ministrul economiei și finanțelor, care a fost adoptată pe 25 iulie, a fost însoțită de o scurtă perioadă de adaptare pentru a asigura o implementare rapidă și beneficii imediate pentru cetățeni, a declarat ministerul, scrie ziarul Ekathimerini.

„Eliminăm taxele nedrepte și excesive, asigurându-ne că toți cetățenii, oriunde ar locui, vor avea acces liber la banii lor”, a declarat ministrul Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis.

Decizia luată de guvernul de la Atena vine în contextul vânzării a 850 de bancomate deținute de Piraeus Bank către compania Cashflex, parte a grupului Printec. După această tranzacție, clienții, inclusiv titularii de conturi la Piraeus, au fost nevoiți să achite un comision de 1,50 euro pentru fiecare retragere, chiar dacă aparatele respective făcuseră parte din rețeaua băncii lor.

Această schimbare a generat nemulțumire în rândul utilizatorilor, în special în cazul celor care, înainte, beneficiau de retrageri gratuite. Impactul financiar al acestor taxe nu este deloc neglijabil.

Un client care efectuează în medie două retrageri săptămânal ar fi ajuns să plătească 156 de euro pe an doar pentru comisioanele de retragere.

În plus, alte costuri bancare, precum taxele de reînnoire a cardurilor sau comisioanele pentru tranzacții interbancare, ar fi crescut semnificativ povara financiară asupra persoanelor fizice și familiilor, conform informațiilor publicate de Greek Reporter.

Noua lege urmărește să pună capăt activităților care au permis aplicarea acestor taxe suplimentare, după ce, la sfârșitul anului trecut, autoritățile stabiliseră reguli pentru limitarea comisioanelor excesive.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a subliniat că serviciile bancare trebuie să fie în beneficiul cetățenilor și să nu îi împovăreze financiar.

„În decembrie anul trecut am stabilit reguli pentru a restricționa comisioanele bancare excesive. Dar unii au găsit o portiță de scăpare și au continuat să taxeze abuziv cetățenii. Acest lucru se oprește aici. Prezentăm un nou amendament care închide definitiv aceste lacune. Serviciile bancare trebuie să servească cetățenilor. Acestea nu trebuie să îi împovăreze pe cetățeni în mod incorect”, a declarat Mitsotakis.

Măsura a fost luată pe fondul îngrijorării populației privind creșterea costurilor pentru utilizatorii de servicii bancare și urmărește să protejeze clienții de taxele considerate injuste, mai ales în urma unor restructurări corporative independente de deciziile lor.