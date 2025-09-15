Retragere numerar de la bancomat. Barclays a emis un avertisment pentru clienții care se confruntă cu o taxă, de fiecare dată când retrag numerar de la bancomate.

Barclays a publicat următorul anunț:

„Suntem membri ai Global ATM Alliance, un grup de bănci din întreaga lume care a convenit să ofere clienților reciproci o modalitate mai ieftină de a retrage bani în țările în care au bancomate.Va trebui să plătiți în continuare un comision de tranzacție de 2,75% în valută, altul decât in lira sterlină, pentru toate retragerile de numerar. Nu se va percepe comisionul suplimentar de retragere de 1,50 lire sterline dacă utilizați un bancomat Global Alliance Bank.”

Conform birminghammail, banca a mai precizat:

„Consultați lista de mai jos pentru a afla ce bănci sunt membre ale Global ATM Alliance și țările care au aceste bancomate. De asemenea, puteți căuta un bancomat într-o anumită locație din străinătate, utilizând localizatorul de bancomate Visa.

Dacă utilizați cardul de debit în străinătate sau plătiți într-o monedă care nu este lira sterlină, Barclays vă percepe un comision de 2,75% sau 2,99% pentru tranzacțiile în afara lirei sterline”.

Asta include retragerile de numerar într-o monedă străină în afara Regatului Unit, plățile cu cardul de debit într-o monedă străină, rambursările și cumpărăturile online pe un site web din afara Regatului Unit.

Dacă retrageți numerar, furnizorul bancomatului poate aplica alte comisioane, a explicat banca.

Sistemele de detectare a fraudelor verifică constant tranzacțiile, adaugă banca. În îndrumările pentru clienții care merg în vacanță, Barclays a mai precizat că ”nu e nevoie să ne spuneți că mergeți în străinătate – dar asigurați-vă că avem datele voastre de contact actualizate”.

„Dacă suntem îngrijorați de o tranzacție efectuată folosindu-se cardul vostru, vă vom contacta pentru a verifica dacă este autentică. Dacă avem numărul dvs de telefon mobil, vă vom trimite un SMS pentru a vă întreba dacă știți despre tranzacție – și puteți confirma acest lucru răspunzând”, a subliniat banca.

Anunțul Barclays Bank vine într-o perioadă în care britanicii merg în număr foarte mare în vacanțe, în toată Europa.