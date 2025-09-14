O creștere fără precedent a retragerilor a făcut ca suma retrasă din fondurile de pensii să crească cu peste 60%, ajungând la 18,08 miliarde de lire sterline în ultimul an financiar, informează thisismoney.co.uk.

Numărul celor care au retras 25% din numerar scutit de impozite a crescut cu 33%, ajungând la 111.869, conform cifrelor Autorității de Conduită Financiară.

În ciuda deciziei lui Rachel Reeves de a lăsa neatinse sumele forfetare scutite de impozite în ultimul buget și a avertismentelor experților în pensii de a nu face mișcări pripite, tot mai îngrijorați, oamenii continuă să retragă numerar.

Retragerile ar fi putut continua într-un ritm similar sau chiar mai mare, deoarece îngrijorările s-au intensificat înainte de stabilirea bugetului de toamnă, din 26 noiembrie.

Retragerea a până la 25% din banii de pensie, scutită de impozite, este un avantaj la pensionare. Temerile că Reeves ar putea înăspri regulile nu au fost îndreptățite anul trecut, dar acum mulți se tem că retragerile vor fi limitate.

Planificatorii financiari se confruntă în prezent cu un val de solicitări din partea clienților îngrijorați, ca și vara trecută, potrivit companiei Evelyn Partners.

„Banii scutiți de impozite de 25% reprezintă un beneficiu de pensie prețios și extrem de important pentru cei care economisesc”, spune Emma Sterland, director de planificare financiară la firmă. „Mulți din cei care economisesc au un scop clar în minte pentru sumele forfetare de la începutul pensiei – cum ar fi achitarea creditelor ipotecare restante, oferirea de cadouri copiilor sau o strategie de venit atent gândită – și, deși nu ar putea retrage încă, se tem că, dacă nu o fac, acestea ar putea fi reduse și vor pierde bani”, a adăugat ea.

Anul trecut, mulți din cei care urmează sa iasă la pensie au continuat să retragă bani ca măsură de precauție, în ciuda avertismentelor că ar putea pierde creșterea investițiilor sub protecția fiscală a unei pensii.

De obicei, oamenii folosesc sumele forfetare pentru a achita ipotecile și alte datorii și cheltuiesc bani pe renovări ale locuințelor, mașini noi și vacanțe la pensionare.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat: „Nu comentăm speculațiile privind modificările impozitelor viitoare în afara evenimentelor fiscale. Continuăm să stimulăm economiile pentru pensii în scopul lor preconizat – de a finanța pensia, în loc ca acestea să fie utilizate ca vehicul pentru transferul de avere.”

Multe persoane care se apropie de vârsta de pensionare pot avea o combinație de pensii cu contribuții definite și pensii cu beneficii definite, iar regulile diferă pentru fiecare tip de schemă.

Pensii cu contribuții definite: Acestea preiau sume atât de la angajatori, cât și de la angajați și le investesc pentru un fond de bani la pensionare.

Persoanele de peste 55 de ani pot lua 25% din fondul de pensii neimpozabil în avans sau pot opta să îl retragă treptat, în tranșe.