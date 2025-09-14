Radu Hossu: Declarațiile Elenei Lasconi încalcă statutul USR și slăbesc încrederea în instituțiile statului
Radu Hossu critică dur declarațiile recente ale Elenei Lasconi, primarul municipiului Câmpulung și fost candidat intern al USR la prezidențiale. Într-o analiză publică, Hossu susține că afirmațiile acesteia, date într-un interviu pentru o publicație asociată unor figuri politice controversate, depășesc cadrul statutar al partidului și erodează încrederea în instituții fundamentale ale statului.
Interviul care a stârnit reacția lui Hossu
Hossu precizează că punctul de pornire al disputei este un interviu acordat de Elena Lasconi în urmă cu câteva zile, într-un context care i-a ridicat semne de întrebare. Potrivit acestuia, alegerea publicației nu ar fi, în sine, condamnabilă, dar ridică un semnal de alarmă în privința asocierilor.
„Acum 3 zile Elena Lasconi a dat un interviu pentru o publicație unde Călin Georgescu, George Simion și toți extremiștii și-au făcut cuib. Până aici nimic de criticat, poate doar o ridicare de sprânceană.”
Mai grav, consideră el, este ceea ce a spus Lasconi în cadrul interviului. Activistul subliniază că, prin formulările sale, lidera locală USR a încălcat reguli interne clare și a contribuit la slăbirea încrederii în instituțiile statului.
„Ceea ce a spus Lasconi în interviu nu doar că încalcă statutul USR, însă pune încă o cărămidă la distrugerea oricărei rămășițe de încredere în instituții.”, spune el.
Atacuri la adresa CSAT și a miniștrilor
În opinia lui Hossu, cel mai problematic pasaj al interviului este cel în care Elena Lasconi s-a referit la Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării (CSAT). Aceasta a insinuat că unii dintre membrii nominalizați nu ar avea legitimitatea morală pentru a face parte dintr-o instituție-cheie a securității naționale. Declarația exactă a fost:
„Dar faptul că îi pui în CSAT pe cei care au inventat și au predat trădarea, mie mi se pare că e o problemă.” În acest context, Lasconi i-a nominalizat direct pe Oana Țoiu, Ionuț Moșteanu și Radu Miruță.
Pentru Hossu, asemenea acuzații depășesc cu mult limitele unei critici politice obișnuite. El avertizează că astfel de atacuri pot fi instrumentalizate în scenariile de dezinformare și destabilizare promovate de actori externi.
„Mă interesează zero, spre deloc, umorile personale ale doamnei Lasconi cu privire la colegii dânsei. Aici discutăm despre faptul că suntem într-un război hibrid, al cărui scop realist este distrugerea țesăturii sociale, a încrederii în democrație și aruncarea României în haos. Acesta este obiectivul principal și realist al Rusiei.”
Susținere inițială, urmată de ruperea legăturilor
Hossu își amintește că, în trecut, a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Elenei Lasconi. El oferă chiar cifre pentru a arăta amploarea implicării sale în campaniile USR conduse de aceasta.
„În iulie 2024, după ce Elena Lasconi a câștigat alegerile interne din USR, am fost primul membru cu vizibilitate națională care a susținut-o… în cele două luni importante pentru campanie, octombrie și noiembrie 2024, postările mele au adunat peste 5 milioane de vizualizări în luna de campanie și peste 3 milioane în precampanie.”
Totuși, această colaborare s-a întrerupt brusc. Activistul explică faptul că a decis să se distanțeze după ce Lasconi a făcut afirmații care relativizau riscul influenței rusești și puneau pe același plan figuri politice cu orientări radical diferite.
„Am încetat să o mai susțin public pe Lasconi în momentul în care aceasta a pus egal între Nicușor Dan și Călin Georgescu, afirmând despre ruși că «o să căutăm și o să găsim rușii 35 de ani, la fel cum am făcut și cu teroriștii la Revoluție».”
În analiza sa, Radu Hossu consideră că Elena Lasconi și-a încheiat parcursul în USR și că ar trebui să-și continue cariera politică în afara partidului. El formulează tranșant această concluzie.
„Cel puțin în USR, Elena Lasconi, ca produs politic, a expirat și ar trebui să plece. Cu siguranță există un bazin electoral pentru dânsa, are toate șansele să construiască un partid pur conservator cu șanse reale de intrare în Parlament în 2028, partid care va fi cel mai probabil unul moderat în comparație cu AUR, SOS sau POT. Îi urez mult succes acolo.”
Riscul de instrumentalizare externă
În final, activistul explică faptul că obiectivul său nu este să deschidă o dispută personală, ci să atragă atenția asupra consecințelor pe termen lung ale unor declarații nefondate. El susține că mesajele de acest tip pot fi ușor folosite de propaganda rusă pentru a submina democrația și alianțele externe ale României.
„Vreau să nu mai existe motive pentru propaganda extremistă, finanțată de la Kremlin, să folosească argumentul ‘ăștia sunt trădători de țară, inclusiv ai lor o spun’ sau orice altă narațiune care sapă la frageda noastră democrație și coaliție de guvernare cât de cât pro-europeană. Pentru că mă interesează să fie cât mai puține voci care se prefac pro-europene și în realitate fac munca Kremlinului.”
Postarea integrală a lui Radu Hossu pe Facebook
„Elena Lasconi a expirat în USR. Este timpul să plece. Înainte să dați cu pietre, citiți:
Acum 3 zile Elena Lasconi a dat un interviu pentru un o publicație unde Călin Georgescu, George Simion și toți extremiștii și-au făcut cuib. Până aici nimic de criticat, poate doar o ridicare de sprânceană.
Însă ce a spus în acel interviu nu doar că încalcă statulul USR, însă pune încă o cărămidă la distrugerea oricărei rămășițe de încredere în instituții. Elena Lasconi consideră că Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării este compromis pentru că din el fac parte cei pe care ea îi consideră „trădători”, iar Lasconi insinuează că acești noi membri ar trăda în continuare, pentru că (citez din Lasconi) „dar faptul că îi pui în CSAT pe cei au inventat și au predat trădarea, mie mi se pare că e o problemă” – referindu-se la Oana Țoiu, Ionuț Moșteanu și Radu Miruţă.
Mă interesează zero, spre deloc umorile personale ale doamnei Lasconi cu privire la colegii dânsei. Aici discutăm despre faptul că suntem într-un război hibrid, al cărui scop realist este distrugerea țesăturii sociale, a încrederii în democrație și aruncarea României în haos. Acesta este obiectivul principal și realist al rusiei. Pentru că s-a vrut om de stat, Președintele României, presupun că ar fi trebuit să înțeleagă toate aceste aspecte și să fie mai cumpătată în astfel de momente. Critica ei nu este bazată pe fapte, ci pe opinii. Atacul ei nu este la acțiunile celor trei miniștri, ci sunt atacuri la persoană.
Josnicia cu care o face, locul din care o face (un canal de propagare și amplificare a narațiunilor rusești, anti-Europa și anti-NATO), aduce prejudicii nu doar USR-ului (asta nu ar fi o problemă care să mă intereseze în mod prioritar), ci aduce prejudicii fiecăruia dintre noi care ne luptăm zilnic pentru a nu mai pierde încă câteva mii de minți neprețuite ale românilor în războiul hibrid de cucerire a lor de către rusia.
–-
Aduc aminte celor care poate nu mă urmăreau atunci următoarele (ca să nu mă trezesc cu acuze gratuite) evenimente ce pot fi foarte ușor verificate printr-un search la mine pe Facebook și printr-un search pe google, ele fiind expuse de media națională:
– În iulie 2024, după ce Elena Lasconi a câștigat alegerile interne din USR la care am participat și eu și am evident nu am câștigat, am fost primul membru cu vizibilitate națională care a susținut-o și nu doar că a susținut-o, am produs analize cu sute de mii de vizualizări prin care expuneam teza prin care Elena Lasconi are cu adevărat șanse să intre în turul 2 la alegerile ce urmau în iarnă. Primul și pentru o bună bucată de vreme, singurul;
– În septembrie 2024 am fost singurul care a atras atenția public și am criticat conducerea USR public și deschis pentru lipsa de susținere reală pentru Elena Lasconi, pe care o consideram capabilă – din cauza contextului politic, nu din cauza capacităților sale, să intre în turul 2. La fel, sute de mii de vizualizări, preluări în media națională;
– În cele două luni importante pentru campanie, octombrie și noiembrie 2024, postările mele prin care argumentam de ce Elena Lasconi este o soluție mai bună decât ceilalți (fără ca vreodată să spun că este vreo lumină) au adunat peste 5 milioane de vizualizări în luna de campanie și peste 3 milioane în precampanie. Sunt sute de oameni care au scris la mine pe profil că au votat cu Elena Lasconi datorită postărilor mele argumentate, unde nu am încercat să ascund minusurile ei, ci am încercat să expun situația critică în care ne aflam;
– Ulterior anulării alegerilor, Elena Lasconi a deraiat grav, acuzând la unison cu AUR și Călin Georgescu o lovitură de stat (!!!). Imediat după, i-a trimis scrisoarea lui Donald Trump în care îi explica cum ar vrea să (citez) „avem o relație personală” și „sunteți la fel ca mine, un om din popor care-și iubește poporul”. M-am abținut să o critic public atunci, pentru că era evident o persoană rănită și am empatizat. punctul în care eu am decis și nu o mai susțin în mod public a fost momentul în care a pus egal între Nicușor Dan și Călin Georgescu la Digi24, după ce, mai multe zile la rând spunea că rușii nu au nicio legătură cu alegerile noastre (citez din nou) „o să căutăm și o să găsim rușii 35 de ani, la fel cum am făcut și cu teroriștii la Revoluție”. Am fost primul membru cu vizibilitate națională care nu a mai susținut-o (tehnic, Victor Ilie a fost primul, scriind cu 20 de minute înaintea mea);
–-
Prin urmare: opinia mea este că cel puțin în USR, Elena Lasconi, ca produs politic, a expirat și ar trebui să plece. Cu siguranță există un bazin electoral pentru dânsa, are toate șansele să construiască un partid pur conservator cu șanse reale de intrare în Parlament în 2028, partid care va fi cel mai probabil unul moderat în comparație cu AUR, SOS sau POT. Îi urez mult succes acolo, iar dacă până mâine niciunul dintre colegii mei nu se sesizează, în baza încălcării statutului partidului, eu îi voi face sesizare la organele de control.
Cu obiectivul? Să nu mai existe motive pentru propaganda extremistă, finanțată de la Kremlin să folosească argumentul „ăștia sunt trădători de țară, inclusiv ai lor o spun” sau orice altă narațiune care sapă la frageda noastră democrație și coaliție de guvernare cât de cât pro-europeană. Pentru că mă interesează să fie cât mai puține voci care se prefac pro-europene și în realitate fac munca Kremlinului.
Pentru că mă interesează o delimitare clară între cei care vor în Europa și cei care nu vor sau doar se prefac că vor. Pentru că vreau ca România să reușească ca stat, nu să eșueze ȘI din cauza acestor indivizi de tipologia Elenei Lasconi. Sper ca la fel să facă și alte partide, ca PNL și PSD (n-am speranțe reale cu privire la ei) sau UDMR. Pentru că vreau să-mi cresc copilul aici, într-o țară europeană, liberă și democratică, nu într-o țară sub influența Rusiei”, a scris Hossu pe Facebook.