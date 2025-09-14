Radu Hossu critică dur declarațiile recente ale Elenei Lasconi, primarul municipiului Câmpulung și fost candidat intern al USR la prezidențiale. Într-o analiză publică, Hossu susține că afirmațiile acesteia, date într-un interviu pentru o publicație asociată unor figuri politice controversate, depășesc cadrul statutar al partidului și erodează încrederea în instituții fundamentale ale statului.

Hossu precizează că punctul de pornire al disputei este un interviu acordat de Elena Lasconi în urmă cu câteva zile, într-un context care i-a ridicat semne de întrebare. Potrivit acestuia, alegerea publicației nu ar fi, în sine, condamnabilă, dar ridică un semnal de alarmă în privința asocierilor.

„Acum 3 zile Elena Lasconi a dat un interviu pentru o publicație unde Călin Georgescu, George Simion și toți extremiștii și-au făcut cuib. Până aici nimic de criticat, poate doar o ridicare de sprânceană.”

Mai grav, consideră el, este ceea ce a spus Lasconi în cadrul interviului. Activistul subliniază că, prin formulările sale, lidera locală USR a încălcat reguli interne clare și a contribuit la slăbirea încrederii în instituțiile statului.

„Ceea ce a spus Lasconi în interviu nu doar că încalcă statutul USR, însă pune încă o cărămidă la distrugerea oricărei rămășițe de încredere în instituții.”, spune el.

În opinia lui Hossu, cel mai problematic pasaj al interviului este cel în care Elena Lasconi s-a referit la Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării (CSAT). Aceasta a insinuat că unii dintre membrii nominalizați nu ar avea legitimitatea morală pentru a face parte dintr-o instituție-cheie a securității naționale. Declarația exactă a fost:

„Dar faptul că îi pui în CSAT pe cei care au inventat și au predat trădarea, mie mi se pare că e o problemă.” În acest context, Lasconi i-a nominalizat direct pe Oana Țoiu, Ionuț Moșteanu și Radu Miruță.

Pentru Hossu, asemenea acuzații depășesc cu mult limitele unei critici politice obișnuite. El avertizează că astfel de atacuri pot fi instrumentalizate în scenariile de dezinformare și destabilizare promovate de actori externi.

„Mă interesează zero, spre deloc, umorile personale ale doamnei Lasconi cu privire la colegii dânsei. Aici discutăm despre faptul că suntem într-un război hibrid, al cărui scop realist este distrugerea țesăturii sociale, a încrederii în democrație și aruncarea României în haos. Acesta este obiectivul principal și realist al Rusiei.”

Hossu își amintește că, în trecut, a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Elenei Lasconi. El oferă chiar cifre pentru a arăta amploarea implicării sale în campaniile USR conduse de aceasta.

„În iulie 2024, după ce Elena Lasconi a câștigat alegerile interne din USR, am fost primul membru cu vizibilitate națională care a susținut-o… în cele două luni importante pentru campanie, octombrie și noiembrie 2024, postările mele au adunat peste 5 milioane de vizualizări în luna de campanie și peste 3 milioane în precampanie.”

Totuși, această colaborare s-a întrerupt brusc. Activistul explică faptul că a decis să se distanțeze după ce Lasconi a făcut afirmații care relativizau riscul influenței rusești și puneau pe același plan figuri politice cu orientări radical diferite.

„Am încetat să o mai susțin public pe Lasconi în momentul în care aceasta a pus egal între Nicușor Dan și Călin Georgescu, afirmând despre ruși că «o să căutăm și o să găsim rușii 35 de ani, la fel cum am făcut și cu teroriștii la Revoluție».”

În analiza sa, Radu Hossu consideră că Elena Lasconi și-a încheiat parcursul în USR și că ar trebui să-și continue cariera politică în afara partidului. El formulează tranșant această concluzie.

„Cel puțin în USR, Elena Lasconi, ca produs politic, a expirat și ar trebui să plece. Cu siguranță există un bazin electoral pentru dânsa, are toate șansele să construiască un partid pur conservator cu șanse reale de intrare în Parlament în 2028, partid care va fi cel mai probabil unul moderat în comparație cu AUR, SOS sau POT. Îi urez mult succes acolo.”

În final, activistul explică faptul că obiectivul său nu este să deschidă o dispută personală, ci să atragă atenția asupra consecințelor pe termen lung ale unor declarații nefondate. El susține că mesajele de acest tip pot fi ușor folosite de propaganda rusă pentru a submina democrația și alianțele externe ale României.

„Vreau să nu mai existe motive pentru propaganda extremistă, finanțată de la Kremlin, să folosească argumentul ‘ăștia sunt trădători de țară, inclusiv ai lor o spun’ sau orice altă narațiune care sapă la frageda noastră democrație și coaliție de guvernare cât de cât pro-europeană. Pentru că mă interesează să fie cât mai puține voci care se prefac pro-europene și în realitate fac munca Kremlinului.”