Allianz Țiriac, compania de asigurări controlată de miliardarul Ion Țiriac, a ajuns la un acord pentru achiziția Campion Broker, unul dintre cei mai importanți intermediari de pe piața locală. Valoarea tranzacției este estimată între 12 și 15 milioane de euro, potrivit Economica.net.

Mișcarea marchează o premieră în industria autohtonă: este pentru prima dată când o firmă de asigurări cumpără un broker, semnalând schimbări de strategie și competiție intensificată pe segmentul intermedierilor.

Campion Broker ocupă locul 6 în clasamentul național al intermediarilor, cu peste un milion de clienți doar pe segmentul RCA și prime brute intermediate de aproape 400 de milioane de euro în 2024. Este pentru prima dată în istoria pieței românești când o firmă de asigurări preia un broker.

„Scopul Allianz Țiriac este acela de a folosi structura Campion pentru a își duce propria echipa de agenți, pe lângă cei care sunt deja acolo. AZT a dezvoltat o echipă proprie în zona de asigurări de viață, însă a renunțat să mai susțină partea de asigurări generale. A finanțat o perioadă o parte din cheltuielile agenților, însă acum nu o mai face și atunci riscă și să își piardă oamenii. Direcționarea către un broker intern ar fi soluția. Ulterior, achizițiile ar putea continua”, a declarat o sursă familiarizată cu situația.

