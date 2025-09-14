Experții în grădinărit spun care sunt cele mai bune soiuri de plante cu creștere rapidă care pot fi plantate din semințe la începutul toamnei. Plantele de pe lista de mai jos vor adăuga o explozie de culoare grădinii în lunile de toamnă.

Iată care sunt sugestiile experților, conform site-ului marthastewart.

”Este o o plantă perenă care rezistă la temperaturi ridicate și lipsă de precipitații, oferind un spectacol de culori”, spune Tina Wilson, director de horticultură la Desert Botanical Garden.

Dimensiune: 30-60 cm

Zile până la maturitate: 90 până la 120 de zile

Cerințe de îngrijire: Soare plin, umbră parțială după-amiaza în climate mai calde; sol uscat, bine drenat

Salvia albastră (Salvia ”Indigo Spires’) este o salvie perenă cu vârfuri violet, strălucitoare. Este spectaculoasă atunci când este plantată în grupuri sau ca plantă de margine de-a lungul gardurilor vii.

Wilson descrie planta perenă drept o plantă ornamentală, care poate rezista în plin soare. De asemenea, este un atu pentru o grădină de polenizatori.

Dimensiune adultă: 20-30 cm

Zile până la maturitate: 75 până la 90 de zile

Cerințe de îngrijire: Soare plin sau umbră parțială în climatele mai calde; sol bine drenat; udați adânc până când se prinde bine

Centaurea cyanus oferă o notă de culoare grădinii.

„Este tolerantă la secetă, este ușor de cultivat și poate tolera chiar și temperaturile de îngheț. Este o alegere perfectă pentru toamnă, în zonele în care vremea de iarnă este blândă”, spune Paula Ramirez, grădinar la Nursery Gardino din Palmstreet.

Dimensiune: 30-35 cm înălțime

Zile până la maturitate: 80 până la 90 de zile pentru a ajunge la înflorirea completă

Cerințe de îngrijire: Soare plin cu puțină umbră după-amiaza; sol bogat, bine drenat; apă aproximativ 2 cm pe săptămână

Floare albinei (Gaura lindheimeri) îmbunătățește un pat de grădină cu un aspect capricios, adăugând culoare și înălțime.

„Aceasta este o plantă rezistentă pentru temperaturi mai calde, cu o formă delicată”, spune Wilson. „Poate fi folosită și ca o plantă de umplere excelentă pentru spații mari, oferind culoare și o estetică de aerisire”, explică ea.

Dimensiune adultă: 30 cm înălțime

Zile până la maturitate: Aproximativ 100 de zile

Cerințe de îngrijire: plin soare; sol bine drenat și poate tolera soluri sărace și nisipoase; udați adânc până când se prinde bine

Petuniile vă vor îmbunătăți paturile de flori cu culorile lor strălucitoare și frumoase pe tot parcursul sezonului de toamnă.

„Înmuguresc ușor, cresc repede din semințe și pot tolera căldura mare, așa că nu au nevoie de multă apă”, spune Ramirez.

Dimensiune: 15-25 cm

Zile până la maturitate: 10 până la 12 săptămâni

Cerințe de îngrijire: plin soare și sol umed, bine drenat, care este menținut umed; cel puțin2 cm de apă

Drăgaina de grădină (Solidago) este perfectă pentru toamnă, deoarece acționează ca o sursă crucială de nectar pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Este tolerantă la secetă și rezistentă la boli, ceea ce o face ușor de cultivat – și chiar se descurcă bine fără îngrășământ”, spune Ramirez.

Dimensiune: 15 cm înălțime

Zile până la maturitate: 2 ani

Cerințe de îngrijire: plin soare; sol bine drenat; udați adânc, dar rar, permițând solului să se usuce între udari

Hortensiile sunt ideale pentru a fi plantate toamna, deoarece permite sistemelor radiculare să fie mai puternice înainte de următorul sezon de vegetație.

Ramirez încurajează plantarea dimineața devreme sau după-amiaza târziu pentru a reduce stresul termic. „Păstrați solul umed, dar nu umed și aplicați un strat de mulci în jurul bazei pentru a ajuta la reținerea umidității și la suprimarea buruienilor.

Dimensiune: 10- 30 cm înălțime

Zile până la maturitate: 2 până la 4 ani

Cerințe de îngrijire: Soare parțial; sol bogat, bine drenat; udă adânc

Sunt ușor de crescut și sunt ideale pentru toamnă.

„Pentru înfloriri continue, faceți mai multe plantări, la distanță de o săptămână sau două”, spune Ramirez. Acest lucru va asigura înflorire constantă pe tot parcursul sezonului.

Dimensiune: 13-16 cm înălțime

Zile până la maturitate: 80 de zile

Cerințe de îngrijire: Umbră parțială, sol bogat; udați regulat, dar nu până la suprasaturarea solului