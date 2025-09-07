Informație pentru toți cei care locuiesc la casă. Dacă vreți ca grădina să rezistente cât mai bine la căldură, acordați o atenție deosebită plantelor pe care le creșteți, încă de la început.

„Alegeți plante care se potrivesc mediului din curte și despre care se știe că sunt mai tolerante la secetă”, spune expertul în plante Sharon Yiesla, conform The Spruce.

Unele plante preferă să crească în locuri umbrite complet sau parțial, în orice climat. Dar chiar și plantele iubitoare de soare pot beneficia de puțină umbră ușoară după-amiaza în regiunile care se confruntă cu veri foarte fierbinți.

„Plantați plante perene lângă arbuști mari sau copaci mici care le pot umbri după-amiaza”, spune Yiesla.

Alternativ, puteți cultiva plante lângă foișoare, spaliere și clădiri care oferă umbră limitată în cea mai fierbinte parte a zilei, permițând în același timp plantelor să primească suficientă lumină.

Toate plantele, chiar și cele tolerante la secetă, trebuie udate pe vreme caldă; trucul este ca apa să ajungă adânc în sol, astfel încât plantele să aibă suficient timp să o absoarbă.

„Plantele trebuie udate temeinic, nu mai des”, spune Yiesla. ”Când udați, faceți-o suficient de mult pentru a umezi solul la o adâncime de 12-13 cm”, adaugă el.

Mulți grădinari udă plantele cu un furtun de grădină, pentru a se asigura că pământul este saturat. Dacă doriți să faceți udarea adâncă și mai ușoară și mai rapidă, instalați unui sistem de irigare prin picurare.

Pe lângă udarea profundă, puteți ajuta plantele să absoarbă mai bine apa udând grădina dimineața, înainte ca soarele să ajungă deasupra capului. Irigarea în acest moment oferă plantelor mai mult timp să se usuce și este una dintre cele mai bune modalități de a evita probleme precum mucegaiul.

Doar pentru că plantele se ofilesc nu înseamnă neapărat că au nevoie de apă. Plantele se pot ofili când frunzele se usucă puțin, dar rădăcinile și solul rămân ude. Dacă udați din nou atunci când se întâmplă acest lucru, e posibil să udați excesiv plantele și să provocați probleme precum putregaiul rădăcinilor.

Pentru a evita acest lucru, Yiesla recomandă udarea pe baza condițiilor solului și a vremii, mai degrabă decât după un program strict de udare.

Răspândirea unui strat de mulci de 5-6 cm în jurul plantelor și grădinii poate ajuta plantele să reziste la căldură și să reducă udarea. Mulciul acționează ca izolație și poate menține temperatura solului mai rece.

Multe plante cresc mai bine atunci când sunt fertilizate din primăvară până la începutul toamnei, dar cel mai bine este să evitați să le fertilizați în perioada de vârf a verii.

„Plantele încetinesc în timpul căldurii și nu pot folosi îngrășământul”, spune Yiesla. „Dacă solul este uscat, îngrășământul poate deteriora rădăcinile”, avertizează el.

Puteți fertiliza plantele în timpul verilor fierbinți, dacă este necesar, dar utilizați un îngrășământ organic lichid pentru plante și diluați-l cu apă.