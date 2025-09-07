Cu ocazia debutului noului an școlar 2025–2026, ministrul Educației a transmis un mesaj amplu adresat întregii comunități educaționale – elevi, părinți, profesori, personal administrativ și factori de decizie implicați în sistemul de învățământ.

Ministrul transmite că, deși contextul actual este unul dificil, poate reprezenta un punct de cotitură pentru sistemul educațional românesc.

„Dragi copii, profesori, părinți și oameni ai educației în general,

Când am început anul școlar 2025 – 2026, mesajul meu a fost anunțat și pus sub îndemnul „Per Aspera Ad Astra”, pentru a comunica faptul că înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor. Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale.”

Un mesaj important transmis de ministru este acela că școala există, în primul rând, pentru elevi, iar acest principiu trebuie să rămână neclintit, indiferent de contextul politic sau economic din Românina. Ministrul spune că elevii trebuie să fie primiți înapoi la școală într-un climat de stabilitate și sprijin, iar cadrele didactice au o dublă responsabilitate – legală și morală – față de aceștia.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora.”

Acest fragment reflectă convingerea ministrului că profesorii din România sunt conștienți de misiunea lor și că, indiferent de disputele existente, vor da dovadă de profesionalism în relația cu elevii.

Ministrul nu ignoră protestele și vocile critice apărute în contextul măsurilor fiscal-bugetare. Dimpotrivă, le recunoaște, afirmă că le înțelege și subliniază că au fost tratate cu respect. Cu toate acestea, transmite un mesaj clar: aceste nemulțumiri nu trebuie să împiedice funcționarea sistemului, ci dimpotrivă, trebuie transformate într-un punct de pornire pentru reforme reale.

„Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate –, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare.”

Această abordare echilibrată – care nu neagă problemele, dar cere implicare constructivă – este caracteristică unui lider care caută soluții sustenabile, nu doar gesturi simbolice sau reacții punctuale.

În finalul mesajului, ministrul Educației formulează un apel explicit la coagularea tuturor energiilor pozitive din sistemul educațional. El propune un parteneriat concret între toți actorii implicați – autorități, cadre didactice, elevi, părinți, sindicate și societatea civilă – pentru a lucra împreună la un viitor educațional construit pe baze solide.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”

Acest angajament demonstrează dorința ministrului de a transforma crizele momentului într-un catalizator pentru cooperare și progres. În locul unei abordări fragmentate și conflictuale, el propune un dialog deschis și o viziune comună.