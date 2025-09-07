Cum ne influențează luna nașterii destinul. Potrivit experților în astrologie, aceste trei luni de naștere sunt considerate cele mai influente, scrie Parade.

Persoanele născute în martie sunt fie nativii din Pești, plini de imaginație, fie Berbeci activi, cunoscuți pentru natura lor pasională.

Când întâlnești pe cineva născut în luna martie, vei observa că prezența are un magnetism aparte. Au tendința de a fi încrezători, dar și plini de compasiune.

Sunt indivizi cu picioarele pe pământ, dar totodată distractivi și adesea foarte misterioși, întruchipând multe dualități în personalitatea lor.

Degajând o forță impresionantă și o inteligență emoțională remarcabilă, oamenii se simt adesea confortabil în preajma lor, în special în roluri de conducere.

Drept urmare, au adesea oportunitatea unei influențe și autorități mai mari, deoarece oamenii le caută sfaturile, sprijinul și motivația.

Fie că sunt nativi Raci, foarte sensibili, sau Lei care radiază, cei născuți în iulie tind să domine atmosfera emoțională din jurul lor.

Când sunt bine dispuși, răspândesc pozitivitate, lumină și zâmbete în toată camera. Atunci când sunt nefericiți, chiar dacă încearcă să-și păstreze sentimentele pentru ei, pot crea un mediu melancolic și mai intens.

Persoanele născute înluna iulie posedă o influență emoțională puternică, adesea având o putere incredibil de mare asupra celorlalți. Prin urmare, oamenii din jurul lor îi găsesc interesanți și sunt dornici să afle mai multe despre ei. Pot fi foarte influenți dacă își propun să facă asta și să atingă un anumit scop.

Persoanele născute în luna octombrie sunt cunoscute pentru energia lor magnetică.

Fie că sunt Balanțe fermecătoare sau Scorpioni secretoși, prezența lor este resimțită puternic. Au capacitatea de a transforma conversațiile mărunte în conversații semnificative într-o clipă, făcându-i pe ceilalți să se simtă auziți, apreciați și importanți.

Influența lor este profund intuitivă, permițându-le să vadă dincolo de latura superficială a unor lucruri. Mulți se simt atrași să se deschidă mai mult față de cei născuți în octombrie, deoarece aura lor pare să invite la un soi de vindecare transformatoare.