Cele trei zodii care vor avea noroc în luna septembrie. Sezonul eclipselor este încă aici, având impact asupra fiecărei zodii. Cu toate acestea, potrivit astrologului MaKayla McRae, doar trei semne zodiacale vor avea cel mai norocos septembrie, cu satisfacții, sens și speranță în această lună, scrie Parade.

Luna septembrie este plină de schimbări transformatoare în viață, de schimbări și chemări predestinate pentru aceste trei zodii.

În septembrie, Berbecul este setat să primească energie pozitivă. În prima zi a lunii, Saturn, planeta asociată cu karma, disciplina și autoritatea, a retrogradat din semnul său. Această schimbare va permite nativului din Berbec, până în februarie 2026, să închidă cicluri și capitole care anterior îi limitaseră sentimentul de putere, capacitate și încredere.

Deși sezonul eclipselor poate aduce schimbări neașteptate pentru toate semnele zodiacale, Berbecii se pot aștepta să simtă o ușurare de la alte mișcări cosmice.

În plus, pe 22 septembrie 2025, Marte, guvernatorul său planetar, va intra în semnul transformator al Scorpionului. Cu Marte într-o poziție de susținere în acest semn, Berbecul se va simți motivat și împuternicit să facă schimbări semnificative și să profite de noi oportunități de creștere.

Balanțele vor resimți o ușurare în această lună, mai ales că sezonul lor începe pe 22 septembrie 2025.

Sezonul Balanței încurajează indivizii să își aprofundeze conștientizarea de sine, să își îmbunătățească relațiile și să cultive încrederea în ei. Cu o iubire de sine sporită, armonie, pace și înțelegere care radiază din aura lor, magnetismul lor strălucește mai tare ca niciodată.

Farmecul lor natural devine și mai puternic, permițându-le să depășească obstacolele care odinioară îi împiedicau. Acum este momentul pentru vizibilitate, iar dorința de a primi favoruri est încurajată.

Odată cu apropierea zilei de naștere, Balanța este gata să își stabilească noi obiective, să își redefinească identitatea și să îmbrățișeze o creștere pozitivă.

Pe măsură ce sezonul eclipselor aduce schimbări predestinate și imprevizibile, Scorpionul va experimenta o creștere semnificativă.

Acest semn de apă tinde să prospere în perioadele de schimbare, dezvăluindu-și cele mai mari puncte forte atunci când apar provocări.

Până pe 22 septembrie 2025, adevărata transformare va începe pentru Scorpioni odată cu intrarea planetei războinice Marte în semnul lor, unde se simte ca acasă și exercită o influență cosmică mai mare.

Putem anticipa că Scorpionii din viețile noastre vor găsi soluții rapide, vor stabili limite mai ferme, își vor recâștiga puterea și vor lua inițiativa de a-și îmbunătăți viața. Această perioadă le va spori convingerea, capacitatea, încrederea și rezistența, permițându-le să avanseze.