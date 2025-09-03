Jurnalistul Adrian Stanciu a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra problemelor structurale profunde cu care se confruntă România, susținând că țara ar putea avea nevoie să treacă printr-o criză majoră pentru a conștientiza realitatea economică și socială.

”Eu cred că România e aproape imposibil de reformat, în stadiul în care a ajuns. Singura posibilitate pe care o mai întrevăd e să trecem prin iad, să se prăbușească totul, să intrăm în incapacitate de plată, șomaj masiv, un val extremist la putere, sărăcie în masă și violență pe străzi. Poate atunci ne trezim și înțelegem că ce facem acum e imposibil de continuat. Poate… Că nu ne dă înțelepciunea afară din casă.”

El a explicat că România a creat, în timp, un sistem în care aproximativ 75% din populație trăiește din ce produc restul de 25%, iar mecanismele prin care se alocă resursele sunt ineficiente, clientelare și profund viciate. Stanciu a precizat că, deși există categorii profesionale indispensabile precum medici, militari sau profesori, structura actuală face ca majoritatea unităților administrativ-teritoriale să nu genereze venituri suficiente pentru a-și acoperi salariile. Aceasta, a subliniat el, afectează toate domeniile publice, de la sănătate și educație la administrația publică, iar sinecurile vizibile ale nomenclaturii politice reprezintă doar vârful icebergului problemelor.

În opinia sa, sistemul nu poate fi reformabil atâta vreme cât cetățenii continuă să voteze pentru menținerea propriilor privilegii și partidele politice sunt obligate să urmeze voința lor. Stanciu a susținut că, indiferent cine ar ajunge la putere, inclusiv formațiuni precum AUR, schimbările reale nu vor fi posibile fără o modificare fundamentală a comportamentului social și politic.

”Pentru că am creat un monstru la care am fost cumva mai toți complice și pe care acum nu îl mai putem reforma. Am creat un stat în care cam 75%, poate chiar mai mult, din populație trăiește din ce produc restul de 25%. Nu spun că taie frunză la câini, sigur e nevoie și de medici și de militari și de profesori, etc., dar sistemul prin care se alocă resurse e ineficient, masiv clientelar și profund viciat pentru că cei 80% votează și vor vota mereu să își păstreze status quo-ul și privilegiile, indiferent dacă situația e sustenabilă sau nu. Avem cam75% din UAT-uri care nu generează venituri nici cât să-și plătească salariile. Asta înseamnă că ceea ce produc e mai puțin decât ce consumă. Restul vine de la restul de 25%. Situația asta e peste tot. Vedem asta și în sănătate și în educație și în administrația publică, practic peste tot. Sunt vizibile sinecurile absolut nesimțite ale nomenclaturii de partid, dar ele sunt doar vârful aisbergului, partea cea mai vizibilă. Tot sistemul e sufocat de ineficiențe care nu pot fi rezolvate pentru că ar presupune ca unii oamenii să își schimbe traiectoria și nimeni nu vrea asta. Și votează. Iar partidele sunt obligate să le urmeze votul.”

El a avertizat că deficitul de 31 miliarde de euro nu poate fi rezolvat doar prin creșteri de taxe, deoarece economia ar colapsa, firmele și oamenii ar migra, iar evaziunea fiscală ar crește. Singura soluție pe care o mai întrevede este un scenariu extrem de dur, în care criza economică și socială ar forța o „purificare prin foc”, ceea ce ar putea determina o trezire a societății la realitate.

”Poate veni la putere AUR sau oricine pe lumea asta, nu va putea schimba nimic atâta vreme cât oamenii cred că lucrurile încă pot continua așa sau, în cel mai rău caz, să se reformeze, dar să se ia de la alții. Până una-alta, singura reformă posibilă e ca cei 75% să ceară și mai mult de la cei 25%. Asta se poate. Doar că nici ăia nu sunt vaci de muls la infinit. Deficitul de 31 mld. EUR nu se poate rezolva doar prin creșteri de taxe, va colapsa economia, se vor muta firme, se vor muta oameni, se va face evaziune în masă, nu se va colecta niciodată atât, pentru că și acelora le-a ajuns cuțitul la os. Așa că singura variantă pe care o mai văd e falimentul, dezastrul, purificarea prin foc. Poate că atunci ne trezim. Poate…”, spune acesta.

Economistul Gabriel Biris a declarat, într-o postare pe Facebook, că situația României este „aproape imposibilă”, dar nu complet imposibil de gestionat, arătând că rămâne un strop de optimism.

El a explicat că, odată ce țara ar intra într-un „iad” economic și social, probabilitatea ca efectele să persiste zeci de ani ar fi foarte mare, ceea ce face ca orice efort pentru evitarea unei asemenea crize să fie justificat.

Biris a menționat că postează rar pe rețelele sociale, însă a considerat subiectul suficient de important pentru a-l împărtăși publicului, în special având în vedere că șansele ca bulele informaționale ale oamenilor să se fi intersectat sunt reduse.