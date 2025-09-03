Valentin Istrati subliniază că, timp de cinci ani, companiile au angajat persoane din toate colțurile României și le-au oferit posibilitatea de a lucra de acasă, promovând flexibilitatea, libertatea și „viitorul muncii”.

Potrivit lui Istrati, aceste principii au fost evidențiate inclusiv la conferințe și în comunicările publice ale firmelor, care au afirmat că munca remote crește productivitatea, sporește fericirea angajaților și reduce costurile prin eliminarea birourilor mari și a chiriilor pentru spații neutilizate. De asemenea, angajarea de talente din întreaga țară a fost justificată tocmai prin lipsa restricțiilor legate de locație.

În mesajul său, Istrati critică însă revenirea bruscă la cerința ca toți angajații să fie prezenți fizic la birou, punând sub semnul întrebării coerența deciziilor: ceea ce odinioară era un avantaj și o promisiune de libertate pare să fie acum ignorat.

„Cum incape Romania in Pipera? Timp de cinci ani ai angajat remote din toate colturile tarii, iar acum ii vrei pe toti la birou. Cum? Ti-ai facut poze cu harta Romaniei, cu echipa raspandita „din Maramures pana-n Constanta”. Ai spus mandru la conferinte: „Noi credem in flexibilitate. In libertate. In viitorul muncii.” Si acum? Acum ii vrei pe toti la birou? De ce? Nu ne laudam noi la conferinte ca „remote a crescut productivitatea”? Nu ne-am batut cu pumnii in piept ca „oamenii sunt mai fericiti ca lucreaza de acasa”? Nu am zis ca „economisim costuri, nu mai platim chirii uriase pe birouri goale”? Nu am zis ca „atragem talente din toata tara tocmai pentru ca nu-i conditionam de locatie”?”, a scris Valentin Istrati pe LinkedIn.

El avertizează că, dacă angajații au fost recrutați sub condiția muncii remote, li se va datora în continuare această flexibilitate, iar limitarea accesului la birou în funcție de distanța geografică contravine principiilor promovate anterior.

Astfel, mesajul reflectă tensiunile actuale dintre practicile tradiționale de lucru și așteptările angajaților privind libertatea și flexibilitatea oferite în perioada muncii remote.