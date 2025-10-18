Oficiali de la Moscova au transmis că este „prea devreme” pentru discuții concrete cu România, Polonia sau Bulgaria privind un eventual survol al avioanelor rusești, în contextul deplasării președintelui Vladimir Putin la Budapesta. Declarația aparține ministrului adjunct de Externe al Federației Ruse, Aleksandr Grușko, citat de publicația Gazeta.ru și preluat de Rador Radio România.

Grușko a subliniat că pregătirile logistice pentru o astfel de deplasare sunt complexe, iar dialogul cu țările membre ale Uniunii Europene va fi deschis doar dacă se va ajunge la o etapă concretă de planificare. Deocamdată, partea rusă evaluează mai multe opțiuni privind siguranța zborului și conformitatea cu reglementările internaționale.

Generalul-maior rus Vladimir Popov a menționat că cea mai sigură rută ar putea fi traversarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele. În opinia sa, această variantă ar permite aeronavei prezidențiale să evite spațiul aerian al statelor membre NATO din Europa Centrală și de Est, reducând riscurile politice și logistice.

„Dacă președintele Putin va alege această rută, avionul ar putea devia ulterior spre Marea Mediterană, deasupra apelor neutre, înainte de a se îndrepta spre Budapesta”, a precizat Popov, explicând că scenariul ar fi unul fezabil din punct de vedere tehnic și diplomatic.

Mai mulți specialiști în aviație susțin că varianta cea mai realistă pentru deplasarea președintelui rus către Ungaria rămâne coridorul turco-sârb. Această rută ar permite evitarea spațiului aerian al Uniunii Europene, respectând în același timp restricțiile internaționale în vigoare.

Conform analizelor, avionul prezidențial, un Ilyushin Il-96 supranumit „Kremlinul zburător”, ar urma să zboare pe o traiectorie extinsă prin spațiul aerian al Turciei și Serbiei. În anumite segmente, aeronava ar putea fi escortată de avioane de luptă turcești și sârbe, o măsură de securitate considerată necesară pentru un lider de rang înalt aflat în deplasare.

Experții de la platforma AIRLIVE au confirmat că astfel de escorte aeriene sunt obișnuite în misiuni diplomatice de nivel înalt, mai ales în zonele cu restricții de zbor sau tensiuni politice. În cazul președintelui Putin, complexitatea operațiunii este sporită de sancțiunile și interdicțiile impuse Rusiei începând din 2022.

Totuși, surse diplomatice citate de presa rusă nu exclud complet scenariul în care avionul prezidențial ar putea tranzita România sau Bulgaria, dacă ar exista un acord temporar. Moscova consideră că o astfel de decizie ar depinde de un „context internațional favorabil” și de negocieri la nivel înalt.

Pe 16 octombrie, președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică extinsă cu Vladimir Putin. În urma discuției, cele două părți au convenit să organizeze o întâlnire la Budapesta, într-un moment în care relațiile internaționale sunt marcate de tensiuni și neînțelegeri privind conflictul din Ucraina.

Analiștii politici apreciază că această vizită ar putea influența poziția Statelor Unite în privința sprijinului militar oferit Kievului. Publicația Gazeta.ru notează că autoritățile ucrainene privesc cu îngrijorare întâlnirea, temându-se că dialogul dintre Trump și Putin ar putea schimba echilibrul negocierilor.

Donald Trump a declarat anterior că a reușit să evite „o escaladare majoră” a conflictului ucrainean, susținând că diplomația directă cu Moscova ar fi preferabilă unei confruntări extinse. În acest context, Budapesta devine locul simbolic al unei potențiale relansări a dialogului între marile puteri, un rol pe care premierul Viktor Orbán l-a asumat în mod vizibil în ultimii ani.

Vizita lui Vladimir Putin în Ungaria ridică însă dificultăți semnificative din punct de vedere logistic și juridic. Avioanele rusești au interdicție de a survola spațiul aerian al Uniunii Europene și al Statelor Unite, conform sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

În aceste condiții, o eventuală deplasare a „Kremlinului zburător” către Budapesta ar necesita o derogare oficială pentru traversarea teritoriilor aparținând UE. Potrivit BBC, o astfel de autorizație este „posibilă, dar dificil de obținut”, dat fiind că Ungaria nu are ieșire la mare, iar opțiunile de zbor sunt limitate.

„Deocamdată, desigur, nu este clar. Ceea ce avem este dorința președinților de a organiza o astfel de întâlnire”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În plus, liderul rus se confruntă cu sancțiuni personale impuse de Uniunea Europeană, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de călătorie. Aceste măsuri, alături de acuzațiile formulate de Curtea Penală Internațională privind presupuse crime de război, complică suplimentar organizarea unei vizite oficiale pe teritoriul european.

Ungaria este membră a Uniunii Europene și a NATO, însă a menținut o relație distinctă cu Federația Rusă în ultimele decenii. Premierul Viktor Orbán a adoptat frecvent o poziție independentă față de Bruxelles, pledând pentru dialog cu Moscova și pentru o abordare pragmatică a conflictului ucrainean.

Deși sancțiunile europene rămân în vigoare, guvernul de la Budapesta ar putea solicita o derogare specială pentru a permite aterizarea avionului prezidențial rus. În același timp, Ungaria se află în proces de retragere din Curtea Penală Internațională, o decizie care, potrivit observatorilor, ar elimina o parte din obstacolele juridice legate de vizita lui Putin.

Rămâne însă de văzut dacă alte state europene, precum România sau Bulgaria, ar accepta tranzitul aeronavei rusești în spațiul lor aerian. În lipsa unui acord explicit, ruta va trebui stabilită exclusiv prin țări care nu sunt supuse restricțiilor UE, ceea ce ar complica suplimentar logistica deplasării.