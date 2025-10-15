Aleksandr Dityatin a fost primul gimnast din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la o competiție olimpică masculină, performanță realizată la sărituri. La Jocurile Olimpice de la Moscova, el a câștigat un total de opt medalii: trei medalii de aur, patru de argint și una de bronz, rămânând cel mai medaliat gimnast din toate timpurile la o singură ediție a Jocurilor Olimpice. Recordul său a fost egalat doar de înotătorul american Michael Phelps la Beijing, în 2008.

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind de cariera sa excepțională și de impactul asupra generațiilor de sportivi. Potrivit lui Putin, Dityatin a fost un sportiv hotărât și exigent, iar dăruirea sa a inspirat nu doar colegii, ci și elevii săi de la clubul Dinamo din Leningrad și echipa națională rusă.

„Vă rugăm să primiți cele mai sincere condoleanțe, cuvintele noastre sincere de simpatie și sprijin în legătură cu moartea lui Aleksandr Nikolaevich Dityatin. Un triplu campionă olimpic, un reprezentant legendar al școlii naționale de gimnastică artistică, a decedat. Aleksandr Dityatin a fost o persoană hotărâtă, cu o voință puternică și exigentă, iar această dăruire deplină a devenit cheia realizărilor sale remarcabile și a victoriilor strălucite. El a cultivat aceleași calități și la numeroșii săi elevi. Amintirea strălucitoare a lui Aleksandr Nikolaevich Dityatin va rămâne pentru totdeauna în inimile familiei și prietenilor săi, ale camarazilor săi de la ‘Dinamo’ din Leningrad și ale echipei noastre naționale”, a transmis Vladimir Putin.

Moartea lui Dityatin vine la o lună după un alt incident tragic în lumea gimnasticii: tânărul sportiv indonezian Naufal Takdir Al Bari, în vârstă de 19 ani, și-a pierdut viața în urma unei accidentări grave la nivelul gâtului în timpul unui exercițiu la bară, într-un cantonament în Rusia.

În contextul performanțelor sale, Dityatin va fi amintit ca o legendă a gimnasticii mondiale, primul gimnast masculin care a obținut nota 10 și unul dintre cei mai decorați atleți olimpici din istorie. Nota maximă obținută de el a urmat exemplul Nadiei Comăneci, care, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a fost prima gimnastă din istorie care a primit nota perfectă la paralele.