Federația Română de Polo a anunțat trecerea în neființă a lui Ilie Slavei, una dintre figurile marcante ale poloului românesc, care s-a stins din viață pe 17 iunie 2025, la Köln, Germania. Născut pe 4 aprilie 1952, Ilie Slavei a fost un sportiv emblematic al clubului Rapid București și un reprezentant de seamă al României la competițiile internaționale de polo pe apă.

Cariera sa sportivă s-a legat profund de clubul Rapid, unde a evoluat până în anul 1981. În această perioadă, a contribuit decisiv la cucerirea a trei titluri naționale importante, în anii 1972, 1976 și 1980, ani care au reprezentat o adevărată perioadă de glorie pentru clubul bucureștean și pentru polo-ul românesc în ansamblu.

După retragerea din activitatea competițională în România, Ilie Slavei s-a stabilit în Germania, păstrându-și totodată legătura cu lumea sportului. De-a lungul timpului, a fost considerat un model de profesionalism, un coechipier respectat și un sportiv dedicat în totalitate performanței.

La nivel internațional, Ilie Slavei a reprezentat România în competiții de top, obținând rezultate remarcabile. A participat la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, unde echipa României s-a clasat pe locul 4, și la Olimpiada de la Moscova, din 1980, unde a încheiat pe poziția a 8-a. În ceea ce privește Campionatele Mondiale, a evoluat la Cali, în 1975, clasându-se pe locul 5, și la Berlin, în 1978, încheind pe locul 6. A participat și la două Campionate Europene: la Viena, în 1974, unde România a terminat pe locul 6, și la Jönköping, în 1977, unde s-a clasat pe locul 7.

Moartea sa lasă în urmă un gol în lumea sportului românesc, fiind amintit nu doar pentru rezultatele sale, ci și pentru caracterul său integru și implicarea exemplară în activitatea sportivă. Ilie Slavei rămâne în memoria celor care l-au cunoscut și admirat drept un mare campion, care a dus cu mândrie tricolorul României pe cele mai importante scene ale poloului internațional.

Federația Română de Polo și întreaga comunitate sportivă își exprimă regretul pentru pierderea suferită și transmite condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Regretatul sportiv spunea în trecut că are „sânge vișiniu”, fiind strâns legat de Rapid. Ilie Slavei a subliniat că nu a vrut niciodată să plece din Giulești, în ciuda faptului că a avut destule oferte. Pentru el, Rapidul era o moștenire de familie.

„Eu am sânge vișiniu. Toată cariera mea am jucat numai la Rapid. Și la juniori, și la seniori. Asta pentru că n-am vrut niciodată să plec din Giulești, deși am avut destule oferte dar și pentru că Rapidul e o moștenire de familie. Tata a fost rapidist înfocat. Era nelipsit de la meciurile de fotbal și mergea frecvent în deplasări de unde nu o dată a venit cu capul spart. A fost și la Ploiești în ’67 când am luat primul titlu”, relata Ilie Slăvei, potrivit CS Rapid.