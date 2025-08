Decizia a fost luată în contextul în care coordonatorul Centrului de Arși nu a putut fi contactat timp de peste zece zile, nici de managerul spitalului și nici de alte persoane implicate în gestionarea situației.

Potrivit ministrului, absența totală a dialogului a fost considerată o lipsă gravă de etică, mai ales într-o perioadă critică pentru unitatea medicală și colegii din secție.

„Faptul că timp de peste zece zile nu dă niciun semn, nu răspunde la telefon, el a fost contactat şi de manager şi de alte persoane, am înţeles că nu au reuşit să discute cu dânsul, mi se pare o lipsă de etică, în primul rând, pentru funcţia de conducere pe care o are. Mi se pare o lipsă de etică faţă de colegii lui din acel centru şi din întreg spitalul”, a precizat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete .

Alexandru Rogobete a precizat că fostul șef al centrului i-a trimis un mesaj abia duminică, iar luni dimineață l-a informat că nu intenționează să își dea demisia, considerând că nu poartă responsabilitatea pentru evenimentele recente.

„De când avem această situaţie la Spitalul Floreasca am fost contactat duminică, pentru prima dată de domnul conferenţiar, fost coordonator al Centrului de Arşi. Eram într-o delegaţie, sigur, am discutat doar în scris, prin mesaje, şi este adevărat că azi dimineaţa am primit şi eu această părere a dânsului, şi anume că nu îşi va da demisia pentru că el nu este responsabil de ce s-a întâmplat acolo”, a adăugat ministrul.