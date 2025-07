Alexandru Rogobete a povestit că a vizitat recent un spital public din România unde a observat un respect autentic față de pacient, exprimat prin mâncare pregătită corespunzător, curățenie, o atitudine demnă și performanță medicală. El a menționat că pacienților li s-a servit chiar somon cu broccoli, exemplificând că acest lucru este posibil.

„Am fost recent într-un spital public din România, unde am văzut ce înseamnă respectul față de pacient. Am văzut mâncare gătită corect, curățenie, atitudine demnă, performanță medicală. Și da – am văzut somon cu broccoli în farfuriile pacienților. Am spus atunci că SE POATE. Iar echipa de acolo a demonstrat zi de zi că nu a fost o întâmplare: postează public, zilnic, fotografii cu meniurile, pentru toată lumea. Asta înseamnă transparență și asumare”, postat acesta pe Facebook.