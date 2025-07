Noi reguli europene pentru protecția pasagerilor. Adina Vălean, europarlamentar și fost comisar european pentru Transporturi, a oferit detalii importante despre noile reglementări privind drepturile pasagerilor, aflate în dezbatere în Parlamentul European.

În cadrul emisiunii BE EU de la Antena 3 CNN, aceasta a subliniat că scopul principal al pachetului legislativ este să asigure o protecție mai clară și mai eficientă pentru călători, în special în situații precum întârzieri, anulări sau conexiuni pierdute.

Potrivit Adinei Vălean, o noutate esențială este responsabilizarea explicită a companiilor care comercializează biletele, mai ales când este vorba despre călătorii care combină mai multe mijloace de transport (de exemplu, avion și tren).

Astfel, vânzătorul biletului devine principalul punct de contact și răspunde de gestionarea eventualelor probleme, de la informarea pasagerului până la oferirea soluțiilor în caz de neplăceri.

De asemenea, legislația urmărește simplificarea procesului de solicitare a despăgubirilor prin introducerea unui formular standardizat, valabil în toate statele membre.

„Ați menționat că am fost comisar pentru transporturi și, deși, în momentul respectiv pasagerii în Uniunea Europeană se bucurau de un set de drepturi destul de bine definit, am propus un regulament nou, pe care acum ajung ca europarlamentar, să-l dezbat și să-l votez în Parlamentul European pentru îmbunătățirea acestor drepturi ale pasagerilor. Ar trebui spus, este încurajator pentru noi, europenii, să știm că, de fapt, suntem singura zonă din lume care are un set complet de drepturi pentru pasageri, nicio altă regiune. Îmi aduc aminte că fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, lăuda drepturile pasagerilor din Uniunea Europeană, legislația și chiar dorea să introducă și el ceva similar în Statele Unite. Nu s-a întâmplat până la urmă, dar vorbeam despre faptul că le-am îmbunătățit puțin. De ce?

Pentru că am vrut să simplificăm, am vrut să creștem protecția pasagerului, în sensul în care să existe o responsabilitate clară cine trebuie să ocupe de drepturile pasagerului atunci când are să spunem o întâmplare mai puțin plăcută în călătorie, că i s-a anulat zborul, că a întârziat prea mult, că are o călătorie multimodală cumpărată, adică avion și după aceea tren și să zicem, pierde conexiunea. Cine răspunde și cui trebuie să adreseze. Așa încât am stabilit că cel care vinde biletul este principalul responsabil.

El acum trebuie în plus să fie proactiv, adică să anunțe care întârziere, să-i spună unde trebuie să se adreseze pentru a fi ajutat. În plus pentru călătoriile astea multimodale, că nu era foarte clar cine răspunde, dacă întârzie avionul și ai pierdut zborul, cine te ajută acum”, a explicat Adina Vălean.