Doliu uriaş în lumea filmului. Eileen Fulton a primit o nominalizare la Emmy și a fost distinsă cu premiul Emmy pentru întreaga carieră. Actriţa a murit în orașul ei natal, Asheville, Carolina de Nord, „după o perioadă de deteriorare a sănătății”.

Fulton era fost cunoscută pentru rolul Lisei Grimaldi din serialul „As the World Turns”. A apărut în acestă telenovelă din 1960 până la sfârșitul serialului, în 2010, iar cei 50 de ani de carieră au făcut-o una dintre actrițele cu cea mai lungă carieră în producțiile soap opera, scrie People.

Fulton s-a născut sub numele de Margaret Elizabeth McLarty în Asheville, în 1933.

În 1998, ea declara pentru CBS News că prima sa reprezentație a avut loc într-o biserică, când avea 2 ani, spunând:

„Am sărit din poala mamei mele, am alergat la altar și am cântat un cântec. Nu au putut să mă facă să tac și nu au mai putut să mă facă să tacă de atunci nicio clipă”, povestea ea.

A continuat să studieze teatrul și muzica la Greensboro College. După absolvire, a început să lucreze cu un cor bisericesc local, dar visul ei era să ajungă la New York.

„Visam să fiu cea mai mare actriță de pe Broadway”, a declarat ea pentru The Washington Post în 1990.

Fulton s-a mutat la New York în 1956 și a luat cursuri cu legendarii profesori de actorie Sanford Meisner și Lee Strasberg. A adoptat numele de Eileen Fulton ca nume de scenă și a lucrat ca model pentru a se întreține înainte de a apărea în filmul ”Girl of the Night” din 1960.

Tot în 1960, Fulton a obținut rolul Lisei în serialul „As the World Turns”, care era la al patrulea an. Inițial, a crezut că va fi un rol scurt, în care personajul urma să fie o fată cuminte.

„Aveam multă experiență ca fiică de pastor”, a declarat Fulton în 2010. „Îi găseam fascinanți pe oamenii din biserica tatălui meu. Când am ales-o pe Lisa, era doar o fată drăguță. Și doar pentru o vară, pentru interesul lui Bob. Nu am vrut să joc ceva atât de apropiat de mine. Așa că am decis să-i ofer personajului un background”, povestea actrița.

Fulton și-a câștigat reputația de divă în primii ani de carieră, lucru care nu a deranjat-o.

„Vreau ca lucrurile să fie făcute cum trebuie”, a declarat ea pentru Los Angeles Times în 2000, „dar am învățat că există o modalitate aparte de a face asta”.

Deși a fost o vedetă importantă în telenovele, a primit prima (și singura) nominalizare la premiile Emmy în 1988.

„Toți actorii își pot alege categoria în care doresc să fie, iar eu nu aveam de gând să mă devalorizez”, a declarat ea pentru PEOPLE în 1988.

Fulton a fost inclusă în Soap Opera Hall of Fame un deceniu mai târziu. De asemenea, a primit un premiu Daytime Emmy pentru întreaga carieră în 2004. Serialul „As the World Turns” s-a încheiat în 2010.