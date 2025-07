A murit Tom Troupe

Tom Troupe, o figură emblematică a teatrului american și a televiziunii clasice, a murit duminică dimineață, în reședința sa din Beverly Hills, la vârsta de 97 de ani. Decesul a survenit din cauze naturale, a transmis publicistul său, Harlan Boll.

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de șase decenii, Troupe a fost un nume de referință pe Broadway, pe platourile de filmare și în teatrele din Los Angeles.

Și-a început drumul artistic pe scenă, dar și-a lăsat amprenta asupra publicului prin aparițiile în peste 75 de seriale de televiziune, precum Mission: Impossible, Star Trek, Planet of the Apes și Quincy, M.E.

Fidel teatrului până la final

Pe lângă activitatea prolifică din televiziune, Troupe a rămas fidel teatrului. A urcat pe scenă alături de soția sa, actrița Carole Cook, în producții precum The Lion in Winter, Fathers Day și The Gin Game. Un proiect special a fost piesa The Diary of a Madman, o reprezentație individuală scrisă chiar de el, care a demonstrat versatilitatea și forța lui interpretativă.

Prezența sa s-a remarcat și pe marele ecran, cu roluri în filme precum Kelly’s Heroes (1970), alături de Clint Eastwood, The Big Fisherman (1959) și My Own Private Idaho (1991), în care a jucat alături de Keanu Reeves și River Phoenix.

Recunoaștere pentru o viață de artă

În 2002, contribuția sa la scena teatrală din Los Angeles a fost recunoscută prin prestigiosul premiu L.A. Ovation pentru întreaga carieră, distincție pe care a împărțit-o cu soția sa.

Născut pe 15 iulie 1928, în Kansas City, Missouri, Tom Troupe a început să joace în producții locale înainte de a se muta în New York, în 1948. A studiat actoria sub îndrumarea celebrei Uta Hagen, la Herbert Berghof Studio, înainte de a pleca pe front în Războiul din Coreea, unde a fost decorat cu o Stea de Bronz pentru merite deosebite.

În 1964, s-a căsătorit cu Carole Cook, cunoscută pentru aparițiile din Sixteen Candles și The Lucy Show. Cei doi au rămas împreună timp de aproape șase decenii, până la decesul actriței în 2023, la vârsta de 98 de ani.

Tom Troupe lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și o familie care îi continuă numele: fiul său, Christopher, nora Becky Coulter, nepoata Ashley Troupe, precum și numeroși nepoți și nepoate.