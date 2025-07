Viața Tatianei Mărcoianu, apreciata interpretă de muzică populară, a fost marcată de un moment cu totul neașteptat care a stârnit uimirea în lumea artistică.

După ce a rămas văduvă în urmă cu patru ani și jumătate, artista a ales să se dedice în totalitate carierei și fiului său, refuzând orice altă legătură sentimentală. Totuși, recent, un gest surprinzător venit din partea unui preot i-a dat bătăi de cap și a stârnit rumoare.

În cadrul unui eveniment social la care a participat, artista a făcut cunoștință cu un preot, un bărbat care, spre uimirea ei, i-a oferit o propunere pe care nu o anticipa. Deși inițial contactul a fost formal, cu schimb de cărți de vizită, preotul a revenit rapid cu un mesaj care a lăsat-o fără cuvinte.

„Eu merg des la evenimente, însă la unul dintre aceste evenimente am cunoscut un preot. Eram la o activitate socială, am stat la aceeași masă într-o conjunctură, la un eveniment. A intrat în vorbă cu mine, mi-a zi că este divorțat, mi-a spus cu ce se ocupă. Eu știu că preoții când se despart nu mai au voie nici să profeseze, nu mai știu sigur cum este acum. Nimic ieșit din comun, dar când am plecat am dat câtorva persoane cartea mea de vizită, așa cum se face. Mi-a cerut și el cartea de vizită, i-am oferit-o”, începe să povestească Tatiana Mărcoianu pentru CANCAN.RO.