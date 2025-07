A murit mare cântăreață. Vestea care ne-a zguduit pe toți. A fost cea mai iubită voce

Connie Francis, legendara cântăreață americană de pop care a cucerit topurile în anii ’50 și ’60 cu hituri precum "Who’s Sorry Now", "Where the Boys Are" și "Stupid Cupid", a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentantul său, fără a se preciza cauza decesului.