Potrivit unui sondaj publicat miercuri, citat de Reuters, alegătorii din Elveția par înclinați să respingă inițiativa privind introducerea unei taxe de 50% pe moștenirile care depășesc pragul de 50 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 53,7 milioane de euro), ce urmează să fie supusă votului într-un referendum.

Un sondaj realizat în Elveția pe 8 și 9 octombrie, pe un eșantion de 11.178 de participanți, arată că aproximativ două treimi dintre cei chestionați nu susțin propunerea de taxare menită să genereze fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice. Doar 31% dintre respondenți și-au exprimat acordul față de această inițiativă, conform datelor publicate de grupurile media 20 Minuten și Tamedia.

Consultarea populară este programată să se desfășoare la data de 30 noiembrie.

Datele furnizate de autoritățile fiscale elvețiene indică faptul că, în momentul de față, în Elveția există aproximativ 2.500 de persoane care dețin averi ce depășesc pragul de 50 de milioane de franci elvețieni, valoarea cumulată a acestor active ridicându-se la circa 500 de miliarde de franci.

În eventualitatea aprobării măsurii, estimările arată că aceasta ar putea genera aproximativ 4 miliarde de franci elvețieni în venituri fiscale suplimentare.

Organizația de tineret a Partidului Social-Democrat, Juso, care a propus această măsură, consideră că fondurile obținute ar trebui direcționate către proiecte menite să diminueze efectele schimbărilor climatice.

Mirjam Hostetmann, liderul organizației Juso, a afirmat că cei cu averi foarte mari contribuie în cea mai mare măsură la degradarea mediului prin stilul lor de viață bazat pe consum excesiv.

„Cele mai bogate 10 familii din Elveția produc împreună la fel de multe emisii ca 90% din populația elvețiană. Nu se poate ca populația generală să suporte costurile”, a spus ea.

Inițiativa a fost întâmpinată cu reacții critice din partea reprezentanților mediului de afaceri, care avertizează că aplicarea unei astfel de taxe ar putea determina plecarea persoanelor cu averi mari din Elveția și, implicit, o scădere a veniturilor fiscale generale.

Un important reprezentant al sectorului bancar a descris această inițiativă drept o măsură cu efecte devastatoare pentru economia Elveției, comparând-o cu o „bombă nucleară”

Autoritățile federale au recomandat cetățenilor să voteze împotriva propunerii.