Primăria Capitalei ia în calcul instituirea unei taxe speciale pentru șoferii care conduc mașini neînmatriculate în București sau Ilfov. Măsura ar urma să fie dezbătută în Consiliul General al Municipiului București și are ca obiectiv declarat reducerea traficului și creșterea veniturilor bugetare. Totuși, propunerea a stârnit un val de reacții critice, mai ales din partea economiștilor.

Printre vocile care contestă inițiativa se numără și profesorul universitar Bogdan Glăvan, director al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard”. Acesta a reacționat dur într-o postare publicată pe Facebook, unde a acuzat Primăria de gândire socialistă și a comparat propunerea cu atitudinile ostile față de imigranți.

„Primăria Bucureștiului vrea să pună o taxă pe mașinile înmatriculate în afara Bucureștiului. Niște socialiști. Când stai să te gândești, ideea asta nu e departe de pornirile maniacale împotriva imigranților care «ne fură» locurile de muncă (de parcă ar fi mulți români dornici să călărească bicicleta cu rucsacul în spate). Și se aseamănă, cumva, cu politica ceaușistă de a-i ține la coadă pe cei care voiau «buletin de București»”, a scris profesorul Glăvan.

Profesorul Bogdan Glăvan a afirmat că inițiativa autorităților locale denotă un mod de gândire primitiv, departe de valorile unei societăți civilizate. El a subliniat că este nedrept ca un șofer din localități apropiate, precum Săbăreni, care are mașina înmatriculată în alt județ, să fie taxat doar pentru că lucrează în București.

În opinia sa, o astfel de măsură reprezintă o formă de discriminare, iar decidenții ar trebui să se concentreze pe proiecte concrete, precum construcția de autostrăzi, nu pe impunerea continuă de taxe. Glăvan consideră că acest comportament este tipic pentru persoane incompetente aflate în funcții publice, care preferă să inventeze noi biruri în loc să contribuie efectiv la îmbunătățirea infrastructurii.

„Degeaba cred unii că sunt civilizați, că ideile lor put a primitivism. Cum să pui taxe unuia din Săbăreni, care are mașina înmatriculată în Giurgiu, fiindcă lucrează în București? De ce să îi discriminezi pe oameni? Și, în general, de ce nu merg toți decidenții ăștia să pună naibii mâna pe lopată și să sape la autostrăzi, ca să facă ceva util societății, în loc să se gândească tot timpul doar la taxe, taxe și iar taxe? Fiindcă asta face orice nulitate ajunsă în funcții publice: inventează un nou bir, de parcă am trăi pe tarlaua lor”, a continuat el.

Profesorul mai subliniază că problemele de trafic pot fi abordate prin metode raționale, fără a discrimina șoferii din alte localități.

„Există soluții științifice pentru a reduce aglomerația din trafic. Cea mai logică, de bun-simț soluție, este ca cel care circulă că mașina să plătească atât cât circulă, respectiv cât mai proporțional cu lungimea drumurilor folosite. Desigur, ăsta este un deziderat utopic, deocamdată, însă omenirea a inventat, totuși, niște proxy-uri, niște rezolvări care nu dau cu bâta la nimereală în șoferi, ci îi fac să plătească fix pe cei care chiar ocupă drumurile”, afirmă Glăvan.

Economistul a explicat că taxarea ar trebui să fie proporțională cu folosirea drumurilor și contribuția fiecărui șofer la aglomerația din trafic. El a subliniat că nu este echitabil ca persoanele care circulă rar să fie tratate la fel ca cele care folosesc zilnic mașina și a insistat că drumurile au un cost care ar trebui reflectat în mod corect prin taxare.

„Nu este normal ca cineva care iese cu mașina o dată pe săptămână să plătească / sau să nu plătească la fel ca unul care freacă mașina în fiecare zi. Nu este normal ca cineva care folosește mașina pentru a se duce la serviciu și atât, să plătească / sau să nu plătească la fel ca unul care face 50-100 km zilnic în oraș. Nu este normal ca cineva care nu contribuie la ambuteiaje, fiindcă nu circulă preponderent la ore de vârf, să aibă parte de același tratament ca unul care circulă la ore de vârf. Normal este să plătim pentru drumuri. Proporțional cu cât le folosim și cu cât contribuim la aglomerarea traficului. Bine, oricum, plătim pentru drumuri, fiindcă nu există prânz gratis; plătim sub forma timpului pierdut, prin alte taxe etc. Însă nu plătim explicit și cum trebuie. Drumurile au un preț și el ar trebui explicitat – asta e ideea”, mai explică economistul.

În viziunea sa, administrația locală ar trebui să sprijine cetățenii, nu să-i împovăreze suplimentar.

„Așadar, nu contează dacă stai în București sau în Tărtășești, dacă ai mâncat sau nu salam cu soia, ci dacă ești responsabil pentru uzura drumurilor și pentru poluarea și întârzierile aferente traficului. Plătești atât cât consumi. În loc să se concentreze pe soluții adoptate în lumea civilizată, în loc să propună măsuri firești, în loc să se preocupe de transportul public, socialiștilor le stă mintea doar la banii altor oameni. La cum să-i jecmănească mai tare inventând cele mai stupide motive. Cum se învârt, cum se întorc, socialiștii ăștia nu fac decât să inventeze taxe, ba pentru săracii cu mașini vechi, ba pentru veneticii care vin în București, ba pentru cei cu mașini mari, ba pentru cei cu mașini mici – dar niciodată nu se gândesc cum să-i facă să plătească exact pe cei care ocupă drumurile, indiferent de originea, statutul social și culoarea părului și a mașinii”, conchide Glăvan.

Inițiativa contestată de profesorul Glăvan aparține consilierului general Cristian Popescu (PSD). Acesta susține că proiectul ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și bucureștenii care și-au înmatriculat mașinile în alte județe pentru a beneficia de tarife mai mici la asigurări.

Potrivit acestuia, scopul este încurajarea transportului public și a utilizării parcărilor de tip park & ride, pentru a fluidiza traficul și a reduce aglomerația din oraș.