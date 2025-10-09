În Capitală, nerespectarea plății amenzilor pentru parcare emise de Primărie nu atrage consecințe reale. Peste 3,8 milioane de sancțiuni rămân neachitate, acumulând sume impresionante.

Problema apare dintr-o ruptură administrativă: evidențele firmei de parcări a Primăriei nu sunt legate de registrele Poliției, iar astfel autoritățile nu pot stabili cine a comis efectiv abaterea.

În doar trei ani, Compania Municipală Parking București a înregistrat 3,8 milioane de sancțiuni pentru parcări, cu o valoare totală ce aproape atinge 800 de milioane de lei, adică aproximativ 160 de milioane de euro.

Pentru a identifica șoferii și a aplica amenzile, Parking București ar avea nevoie de legătura cu bazele de date ale Direcției Permise și Înmatriculări. În realitate, accesul nu există: instituția refuză să pună la dispoziție aceste informații unei firme private, chiar dacă aceasta funcționează sub umbrela Primăriei.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a explicat că, în prezent, amenzile pentru parcări funcționează ca note de constatare similare celor de la STB și că, atâta timp cât proprietarul nu este găsit la fața locului, nu există posibilitatea de a aplica sancțiunea direct.

El a precizat că singura opțiune ar fi să se solicite prin poștă Ministerului Afacerilor Interne, respectiv DRPCIV, accesul la baza de date cu proprietarii vehiculelor.

În acest sens, Primăria se află de patru ani într-un proces cu DRPCIV, care a refuzat furnizarea acestor informații. Bujduveanu a subliniat că notele de constatare vor putea fi înregistrate și colectate abia după ce se va obține accesul la baza de date, iar acest lucru se va aplica și retroactiv, pentru sancțiunile deja emise.

”Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este… Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis”, spune Stelian Bujduveanu, primarului interimar al Capitalei.

Sectorul 1

În Sectorul 1, spațiile de parcare marcate cu vopsea albă sunt rezervate reședințelor. În rarele situații în care locul nu este atribuit nimănui, șoferul poate lăsa mașina fără grija unei somații, atâta timp cât nu staționează perioade lungi.

În iulie 2025, Primăria Sectorului 1 a anunțat planuri pentru introducerea parcărilor publice cu tarif: 1 leu pe oră sau 7 lei pe zi. Vor fi amenajate și parcări cu barieră, unde tarifele vor fi de 3 lei pentru 30 de minute și 5 lei pentru o oră.

Sectorul 2

În Sectorul 2, parcările care nu sunt marcate cu albastru sunt considerate rezervate locatarilor. Ele nu au tarif orar, însă ocuparea lor se face pe riscul șoferului. Proprietarul poate solicita intervenția Poliției Locale pentru ridicarea mașinii sau aplicarea unei amenzi.

Sectorul 3

În Sectorul 3, parcările publice cu plată, în sens clasic, lipsesc aproape complet. Totuși, există spații de reședință nenominale, disponibile contra sumei de 5 lei pe oră. Fiind insuficiente, mulți șoferi care trec prin zonă ajung să ocupe și locurile atribuite rezidenților, închiriate de aceștia.

Este permis să folosești și locurile de parcare nominale, tot contra sumei de 5 lei pe oră, însă cu obligația de a lăsa un număr de telefon vizibil în geam și de a elibera imediat locul dacă proprietarul oficial îl solicită, având la dispoziție doar cinci minute.

Sectorul 4

În Sectorul 4, pe lângă parcările albastre obișnuite, Primăria condusă de Daniel Băluță a amenajat și alte locuri de parcare. Unele dintre ele sunt amplasate pe stradă, în spic, cu tarife care merg de la 1 leu pe oră în zona verde până la 4 lei pe oră în zona galbenă, culoarea panoului indicând zona corespunzătoare.

În sector funcționează și 9 parcări cu barieră, cu prețuri similare, între 1 și 4 lei pe oră, în funcție de amplasament. Totodată, sunt disponibile parcări supraetajate tip park & ride la stațiile de metrou Timpuri Noi, Dimitrie Leonida și Tudor Arghezi. Aici, pentru 5 lei, poți parca între orele 5:00 și 23:00, iar între 23:00 și 5:00 același tarif acoperă întreaga perioadă.

Sectorul 5

În Sectorul 5 nu există parcări publice cu plată și, potrivit primăriei de sector, nu se preconizează amenajarea unor astfel de spații în viitorul apropiat.

Sectorul 6

La finalul lunii ianuarie 2025, primăria Sectorului 6, condusă de Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea primelor 300 de locuri publice de parcare cu plată, urmând ca ulterior să fie disponibile încă 200. Tarifele stabilite sunt de 1 leu pe oră sau 7 lei pe zi.