Taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București
De câteva zile, în mass-media și în mediul public circulă tot mai insistent informația potrivit căreia Primăria București ar avea în vedere instituirea unei taxe pentru autoturismele înmatriculate în alte județe.
De fapt, nu există niciun demers oficial sau document de lucru care să fi parcurs avizele instituțiilor de specialitate; inițiativa provine doar de la un consilier PSD.
Propunerea de a introduce o taxă pentru autoturismele înmatriculate în afara Bucureștiului, dar care circulă în Capitală, vine de la consilierul Dan Cristian Popescu (PSD), cunoscut anterior ca viceprimar PNL al Sectorului 2.
Inițiativa lui Dan Cristian Popescu nu a fost analizată sau avizată de direcțiile de specialitate ale Primăriei București, ceea ce înseamnă că nu poate fi considerată un proiect oficial al Municipalității.
Mai mult, surse din mediul politic susțin că propunerea lui Dan Cristian Popescu nu se bucură de sprijinul conducerii PSD.
Dan Cristian Popescu a făcut publice valorile taxelor pe care le-ar aplica pentru autoturismele înmatriculate în afara Bucureștiului: 3,5 euro pe zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pe o lună și 50 de euro pe an.
La nivelul Bucureștiului, în 2019 a existat o propunere pentru introducerea unei taxe de mediu, însă aceasta nu a ajuns să fie aplicată.
Pe 24 octombrie 2019, Consiliul General al Municipiului București a dat undă verde inițiativei primarului de atunci, Gabriela Firea, de a introduce vinieta „Oxigen”, programată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020.
Cum poate fi rezolvată situația traficului din București?
Diana Mardarovici, consilier general, a explicat că rezolvarea problemelor de trafic din București presupune luarea simultană a mai multor măsuri, printre care se numără și amenzi mai serioase pentru cei care blochează intersecțiile, și îmbunătățirea predictibilității transportului public.
Ea a precizat că astfel s-ar încuraja locuitorii Capitalei să-și înmatriculeze mașinile în București, iar șoferii din afara orașului ar fi determinați să evite centrul, mai ales în orele de vârf.
De asemenea, a subliniat că orice măsură de acest tip poate genera neplăceri, dar că scopul este apropierea de standardele internaționale, unde deținerea și folosirea unei mașini în orașe aglomerate este costisitoare, iar folosirea transportului public este încurajată.
Potrivit acesteia, măsura vizează în special șoferii care locuiesc în București, dar își au mașinile înmatriculate în județe din provincie.
„Pentru a rezolva situația traficului din București sunt foarte multe măsuri care trebuie luate concomitent, inclusiv aceasta, inclusiv, cred, amenzi mult mai serioase pentru cei care blochează intersecție, un lucru, intersecțiile, un lucru care deja a devenit in suportabil în București. Deci sunt mai multe măsuri pe care le avem în vedere și sigur, predictibilitatea transportului public eu cred că este o măsură corectă.
Asta va încuraja și pe cei care locuiesc în București, dar nu au și-au înmatriculat mașinile aici, să o facă, iar pe cei din afara Bucureștiului îi va sprijinit sau încuraja să-l ocolească și să nu treacă prin centrul orașului, mai ales în orele de vârf.
Orice măsură de genul ăsta o să creeze niște neplăceri. E vorba de a ajunge la standardele internaționale. Dacă ne uităm la toate capitalele europene, este foarte scump să fii cu mașina în oraș. Este foarte scump să deții o mașină în orașele aglomerate și acesta este un normal la care trebuie să ajungem. Încurajăm efectiv pe toată lumea să folosească transportul în comun.”