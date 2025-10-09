De câteva zile, în mass-media și în mediul public circulă tot mai insistent informația potrivit căreia Primăria București ar avea în vedere instituirea unei taxe pentru autoturismele înmatriculate în alte județe.

De fapt, nu există niciun demers oficial sau document de lucru care să fi parcurs avizele instituțiilor de specialitate; inițiativa provine doar de la un consilier PSD.

Propunerea de a introduce o taxă pentru autoturismele înmatriculate în afara Bucureștiului, dar care circulă în Capitală, vine de la consilierul Dan Cristian Popescu (PSD), cunoscut anterior ca viceprimar PNL al Sectorului 2.

Inițiativa lui Dan Cristian Popescu nu a fost analizată sau avizată de direcțiile de specialitate ale Primăriei București, ceea ce înseamnă că nu poate fi considerată un proiect oficial al Municipalității.

Mai mult, surse din mediul politic susțin că propunerea lui Dan Cristian Popescu nu se bucură de sprijinul conducerii PSD.

Dan Cristian Popescu a făcut publice valorile taxelor pe care le-ar aplica pentru autoturismele înmatriculate în afara Bucureștiului: 3,5 euro pe zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pe o lună și 50 de euro pe an.

La nivelul Bucureștiului, în 2019 a existat o propunere pentru introducerea unei taxe de mediu, însă aceasta nu a ajuns să fie aplicată.

Pe 24 octombrie 2019, Consiliul General al Municipiului București a dat undă verde inițiativei primarului de atunci, Gabriela Firea, de a introduce vinieta „Oxigen”, programată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

Diana Mardarovici, consilier general, a explicat că rezolvarea problemelor de trafic din București presupune luarea simultană a mai multor măsuri, printre care se numără și amenzi mai serioase pentru cei care blochează intersecțiile, și îmbunătățirea predictibilității transportului public.

Ea a precizat că astfel s-ar încuraja locuitorii Capitalei să-și înmatriculeze mașinile în București, iar șoferii din afara orașului ar fi determinați să evite centrul, mai ales în orele de vârf.

De asemenea, a subliniat că orice măsură de acest tip poate genera neplăceri, dar că scopul este apropierea de standardele internaționale, unde deținerea și folosirea unei mașini în orașe aglomerate este costisitoare, iar folosirea transportului public este încurajată.

Potrivit acesteia, măsura vizează în special șoferii care locuiesc în București, dar își au mașinile înmatriculate în județe din provincie.