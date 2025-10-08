Dan Cristian Popescu propune ca mașinile cu patru persoane să circule pe benzile dedicate transportului în comun și introducerea unei taxe pentru vehiculele neînmatriculate în București și Ilfov

Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu a inițiat un proiect menit să eficientizeze utilizarea benzilor speciale de transport în comun și să reducă numărul mașinilor cu un singur ocupant care circulă zilnic prin Capitală. Proiectul prevede că autoturismele vor putea circula pe aceste benzi doar dacă în mașină se află cel puțin patru persoane – șoferul și trei pasageri.

Inițiativa a fost depusă recent la Secretariatul Primăriei Capitalei și vine ca răspuns la observațiile conform cărora benzile destinate transportului public sunt nefolosite mai mult de jumătate din timp.

„Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula şi autoturisme cu condiţia ca în acestea să fie minim 4 persoane (şofer + 3 pasageri). Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere ca cele mai multe maşini aflate în traficul bucureştean sunt ocupate doar de şofer”, a declarat Dan Cristian Popescu, miercuri, pe Facebook.

El susține că măsura ar putea crește acceptarea publică a extinderii benzilor speciale de circulație, care în prezent sunt insuficient utilizate.

În plus, proiectul introduce o restricție suplimentară: taxiurile fără pasageri nu vor mai avea voie să folosească aceste benzi.

„De asemenea, proiectul propune şi o restricţie faţă de situaţia de azi, anume că taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, din simplul motiv că nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord”, a explicat fostul viceprimar al Sectorului 2.

Pe lângă această inițiativă, Dan Cristian Popescu a anunțat recent și un alt proiect care vizează toate vehiculele neînmatriculate în București sau județul Ilfov. Conform propunerii, acestea ar urma să plătească o taxă de acces pentru a circula pe drumurile publice din Capitală, similar unei roviniete.

Taxa ar putea fi achitată pentru perioade de o zi, șapte zile, 30 de zile sau 12 luni, în funcție de tipul vehiculului, iar plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate. Verificarea respectării reglementărilor va fi realizată prin camere fixe și mobile de recunoaștere a numerelor de înmatriculare.

Valoarea taxei pentru autoturisme ar urma să fie: 3,5 euro/zi, 6 euro/7 zile, 9,5 euro/30 de zile și 50 de euro/an, conform proiectului. Potrivit lui Popescu, această măsură ar contribui la reducerea traficului generat de mașinile înmatriculate în alte județe și la încurajarea utilizării transportului public.

Astfel, cele două proiecte urmăresc atât fluidizarea traficului, cât și stimularea car-sharing-ului și utilizarea mai eficientă a infrastructurii rutiere existente, aspecte esențiale într-un oraș precum București, unde aglomerația continuă să fie o problemă majoră pentru șoferi și transportul public.