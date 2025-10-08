După introducerea capacelor care rămân atașate de sticlă – o măsură menită să prevină pierderea componentelor și să faciliteze reciclarea completă – industria băuturilor se pregătește pentru o nouă etapă. Potrivit publicației AS, următoarea schimbare vizează structura sticlelor, care vor fi mai subțiri, mai ușoare și mai eficiente din punct de vedere al consumului de material.

Specialiștii spun că noile capace fixe „ajută la reciclarea completă a ambalajului, evitând ca părțile componente, din materiale diferite, să ajungă separate la deșeuri”.

Companiile din domeniu au început deja să înlocuiască plasticul virgin cu plastic reciclat și materiale biodegradabile. Obiectivul este reducerea impactului asupra mediului și alinierea la cerințele impuse de Uniunea Europeană privind economia circulară.

Până în 2030, o parte semnificativă din materialul folosit pentru fabricarea sticlelor trebuie să provină din reciclare. Acest sistem circular, în care materialele sunt refolosite și reintegrate în producție, devine noul standard al industriei.

Conform Directivei (UE) 2019/904, din 2025 toate sticlele pentru băuturi trebuie să conțină minimum 25% plastic reciclat, procent care va crește la 30% până în 2030.

În paralel, Uniunea Europeană impune ținte clare pentru colectarea deșeurilor din plastic: 77% până în 2025 și 90% până în 2029 din greutatea totală a produselor introduse pe piață.

De asemenea, noul Regulament PPWR (2025/40), care va intra în vigoare treptat între 2026 și 2040, va uniformiza normele privind ambalajele din toate statele membre. Acesta va introduce procente minime de material reciclat în toate tipurile de ambalaje, alături de măsuri pentru reducerea microplasticelor și creșterea gradului de reciclabilitate.

Asociațiile ecologiste consideră aceste transformări drept un progres semnificativ în lupta împotriva poluării cu plastic. Folosirea materialelor reciclate reduce costurile de gestionare a deșeurilor și sprijină dezvoltarea unei economii sustenabile.

Noile sticle – mai ușoare, biodegradabile și complet reciclabile – reprezintă o etapă importantă în transformarea industriei ambalajelor din Uniunea Europeană, cu scopul final de a reduce dependența de plasticul virgin și de a crea o economie circulară funcțională.