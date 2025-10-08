Bogdan Ivan a transmis că România are în prezent depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă, cu un nivel de umplere de 95,5%, mult peste media europeană de 82,8%.

El a apreciat implicarea colegilor săi și a celor de la Transgaz, menționând că pe parcursul verii au fost organizate mai multe întâlniri.

De asemenea, a explicat că le-a transmis operatorilor că dorește ca gazele achiziționate în timpul verii, la un preț avantajos, să fie cele depozitate pentru iarnă, astfel încât să se evite fluctuațiile de preț.

„România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care în cursul acestei veri am organizat mai multe întâlniri. Am transmis operatorilor doar faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii la un preț foarte bun, să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă. Tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că România aplică în prezent o schemă de plafonare și compensare valabilă până la 31 martie, menită să prevină orice variații ale prețurilor, care altfel ar putea afecta negativ bugetul de stat.

Ministrul a răspuns că are încredere în capacitatea echipei Departamentului Energetic Național de a gestiona situațiile critice, referindu-se la crizele aproape de blackout din februarie și la perioada Paștelui. El a adăugat că autoritățile sunt implicate în negocieri cu Comisia Europeană pentru menținerea centralelor pe cărbune și în modernizarea rețelelor electrice prin digitalizare.

„Aceste centrale aduc echilibru în sistemul energetic național, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă. Presiunea cea mai mare există în timpul iernii și există un potențial scenariu în această direcție în anumite condiții. Dar ceea ce este foarte important este că lucrăm inclusiv la mecanisme de finanțare pentru digitalizarea rețelelor electrice și sisteme integrate”, a spus ministrul.

La încheierea Comandamentului Energetic Național, ministrul Energiei a raportat că, ca urmare a vremii severe, mai mult de 20.000 de puncte de consum au rămas fără energie, înregistrându-se cel mai ridicat număr în această dimineață, la ora 8.00.

”Am datele actualizate, la ora 17.00, în momentul de faţă, mai avem nealimentate 1598 de puncte de consum, conform previziunilor, până la ora 20.00, în această seară, şi activitatea lor va reveni la normal”, a mai spus ministrul.

Ministrul și-a exprimat recunoștința față de sutele de persoane care, în această perioadă dificilă, au lucrat pe teren, dar și față de colegii lor din birouri, din cadrul Departamentului.