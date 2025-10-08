De luni, 13 octombrie, la toate chioșcurile de ziare din țară, apare numărul 2 al colecției, însoțit de o piesă cu adevărat specială: bancnota autentică de 5.000 Inti din Peru, o comoară istorică care poartă în sine poveștile unei civilizații milenare.

O bancnotă cu simboluri și istorie

Pe fața bancnotei îl regăsim pe amiralul Miguel Grau, considerat erou național al Peru, simbol al curajului și onoarei. Pe verso descoperim o scenă autentică din viața de zi cu zi a pescarilor peruvieni.

Numele „Inti” provine de la zeul soare al civilizației Inca, protectorul luminii și al vieții. A fost moneda oficială a statului peruvian între 1985 și 1991. Deși nu mai este în circulație, bancnota de 5.000 Inti rămâne o piesă de colecție valoroasă, cu o poveste fascinantă despre istorie, cultură și reziliență.

O colecție autentică, o experiență educativă

Alături de bancnotă, cititorii vor găsi în revistă o secțiune amplă dedicată curiozităților despre Peru, despre civilizația incașă, istoria monedei și simbolurile care o însoțesc.

Iar pentru colecționari, acest număr aduce și un cadou practic: o cutie specială pentru fișele numismatice, perfectă pentru a păstra ordonat toate descoperirile din lume. La fiecare două săptămâni, o nouă țară, o nouă bancnotă și o nouă poveste se adaugă acestei enciclopedii vii a lumii.

Nu uitati! Luni, 13 octombrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Următorul număr apare luni, 27 octombrie.

Adună comorile lumii și descoperă poveștile lor, monedă cu monedă, bancnotă cu bancnotă!