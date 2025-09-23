Pe măsură ce timpul trece și exemplarele originale devin din ce în ce mai puține, valoarea lor nu doar financiară, ci și culturală și sentimentală crește exponențial. Pentru colecționari, un astfel de exemplar înseamnă să faci parte din istoria automobilelor.

Ferrari 250 GTO continuă să domine topurile celor mai rare mașini. Produsă între 1962 și 1964, Ferrari 250 GTO are un motor V12 de 3,0 litri care dezvoltă aproximativ 300 CP și atinge o viteză maximă de peste 280 km/h.

Cu doar 36 de exemplare construite și o istorie puternică în curse, acest model reușește să atingă prețuri astronomice la licitație. În 2025, un astfel de exemplar a fost vândut la RM Sotheby’s Monterey cu aproximativ $54 milioane, confirmând statutul său iconic.

O versiune streamline a legendarului Mercedes-Benz W196, automobilul de curse a concurat în anii 1954–1955 și a fost condus de piloți legendari ca Juan Manuel Fangio și Stirling Moss. Are motor cu 8 cilindri în linie de 2,5 litri, injecție directă și aproximativ 290 CP, fiind capabil să depășească 300 km/h.

Cu caroseria aerodinamică unică, a fost vândut în 2025 pentru €51,155,000 (~$53 milioane), devenind una dintre cele mai scumpe mașini de Grand Prix vândute vreodată.

Doar patru exemplare complete există în lume.

Modelul Droptail al celor de la Rolls-Royce produs începând cu 2023 intenționează să fie cel mai exclusivist și personalizat automobil de lux modern. Droptail este echipat cu un motor V12 twin-turbo de 6,75 litri care produce circa 563 CP. Caroseria roadster unicat este realizată manual, fiecare detaliu fiind personalizat pentru client.

Producția este extrem de limitată. Doar patru variante sunt planificate, fiecare diferită, majoritar realizată la comandă pentru clienți care cer detalii unice. Prețurile pornesc de la estimări ce depășesc $30 milioane.

Modelul Ferrari 250 GT California Spyder în versiunea SWB (short wheel base) este rar. Puține exemplare au fost construite între 1957–1963 și cu specificații foarte exclusiviste.

Această versiune vine echipată cu un motor V12 de 3,0 litri ce dezvoltă între 240 și 280 CP. Varianta SWB permite performanțe sportive mai bune și o manevrabilitate superioară.

În 2024-2025, unul dintre cele două exemplare competiționale cu caroserie din aluminiu s-a vândut pentru un preț record la licitația Monterey de aproximativ $25,3 milioane.

Bugatti Type 51 Dubos este un automobil special: la origine un model de curse, apoi modificat de Louis Dubos într-un coupe de lux. Modelul are la bază un motor cu 8 cilindri în linie, supralimentat, de 2,3 litri, care dezvoltă aproximativ 160 CP.

Raritatea lui și starea impecabilă îl fac o valoroasă piesă de colecție, estimat la zeci de milioane de dolari.

Versiunea LM, modificată de atelierul Michelotto în anii 1990, a fost concepută pentru curse și are performanțe superioare față de F40 de serie. Modelul este echipat cu un motor V8 twin-turbo de 2,9 litri, capabil să livreze între 700 și 760 CP, mult peste cei 478 CP ai modelului standard.

La licitația de la Monterey 2025, exemplarul Michelotto F40 LM s-a vândut cu $11.005.000, cu mult peste estimări. Doar 19 unități au fost realizate, cu greutate redusă, suspensii de competiție și caroserie optimizată aerodinamic.