Un material perfect pentru pasionații de mașini puternice, dar și pentru românii care au suficienți bani în cont pentru a și le putea permite. Iată care sunt cele mai puternice zece mașini din lume în 2025.

Multe dintre ele nu vor fi văzute prea curând pe șoselele noastre, însă chiar și așa, iubitorii supercarurilor și hypercarurilor, dar și ai sporturilor cu motor trebuie să fie la curent cu toate noutățile. Să începem așadar cu poziția a zecea, unde regăsim un producător auto mai puțin cunoscut, care vine din Statele Unite: Czinger Vehicles.

Czinger Vehicles, producătorul american de automobile cu sediul în California, este specializat în mașini sport imprimate 3D. Componentele modelului Czinger 21C VMax, precum frânele, șasiul și suspensia, sunt toate fabricate digital.

Motorul V8 twin-turbo de 2,88 litri și cele trei motoare electrice produc 1.350 cai putere, propulsând mașina de la zero la 100 km/h în doar 1,94 secunde. Această mașină elegantă are un preț considerabil de 2,1 milioane de dolari.

Construit ca un omagiu adus modelului CC8S, primul automobil de serie al producătorului suedez Koenigsegg, modelul CC850 este renumit pentru raportul putere-greutate de 1:1. Foarte puține automobile sport au reușit această performanță tehnică.

CC850 este echipat cu un motor V8 de 5 litri cu două turbine, care dezvoltă 1.385 cai putere. Hypercarul atinge o viteză maximă de 450 km/h și are un preț extrem de piperat de 3,7 milioane de dolari.

Producătorul francez de mașini sport are multe modele rapide, precum Chiron Super Sport 300+, Bolide și Veyron, printre altele. Tourbillon inaugurează o nouă generație de hipermașini hibride care oferă o experiență de conducere de neuitat.

Bugatti Tourbillon este echipat cu un motor V16 complet nou. În combinație cu trei motoare electrice, acesta dezvoltă 1.775 cai putere și atinge o viteză maximă de 444 km/h. Toate acestea pentru suma exorbitantă de 4,1 milioane de dolari.

Dezvoltat de producătorul american de mașini sport Hennessey Special Vehicles, Hennessey Venom F5 este o adevărată „bestie” pe patru roți. Modelul este disponibil în trei variante: roadster, coupe și F5 Revolution.

Motorul său V8 de 6,6 litri cu două turbine dezvoltă o putere uluitoare de 1.817 cai putere, permițând mașinii să atingă o viteză maximă de 500 km/h. Prețul acestui hypercar este de 1,8 milioane de dolari.

Prezentat în cadrul evenimentului Monterey Car Week din California, în august 2023, modelul B95 comemorează 95 de ani de la înființarea companiei italiene. Până în prezent, au fost create doar 10 exemplare B95, fiecare personalizat în funcție de preferințele clientului și fiecare costând aproape 4,8 milioane de dolari.

Bolidul electric combină estetica și puterea, atingând o viteză maximă de 305 km/h. Motoarele sale generează 1.877 cai putere, hypercarul atingând viteza de 100 km/h în doar două secunde!

Această mașină ultraperformantă este combinația perfectă între ingineria de precizie și designul italian atemporal. Este foarte rapidă, atingând o viteză maximă de 358 km/h.

Are o baterie de 120 kWh care oferă o autonomie de 766 kilometri și patru motoare electrice cu o putere de 1.900 cai putere. Prețul de listă al acestui hypercar este de 2,2 milioane de dolari.

Evija, un model complet electric, este cea mai puternică mașină produsă de constructorul auto britanic deținut de chinezi. Acest coupé cu două uși și patru locuri atinge o viteză maximă deloc modestă: 350 km/h.

Fiecare dintre cele patru motoare electrice este capabil să genereze 503 cai putere în condiții de testare, oferind o putere totală de 1.972 cai putere. Această mașină de vis uimitoare are un preț de 2,3 milioane de dolari.

Aspark Owl este un hypercar complet electric proiectat de firma japoneză de inginerie Aspark și fabricat de Manifattura Automobili Torino (MAT) în Italia. Este unul dintre cele mai rapide vehicule electrice de pe piață, cu o viteză maximă de 439 km/h.

Are un șasiu din fibră de carbon care cântărește doar 120 de kilograme (greutatea totală a mașinii fiind de 2.000 kg) și motoare electrice puternice care generează 1.984 cai putere. Toate acestea costă 3,1 milioane de dolari.

Compania croată Rimac Automobili a creat o minune a ingineriei sub forma unui Nevera R complet electric. Este una dintre mașinile cu cea mai rapidă accelerație din lume, atingând viteza de 100 km/h în doar 1,74 secunde!

Cele patru motoare electrice răcite cu lichid dezvoltă 2.107 cai putere, ajutând mașina să atingă o viteză maximă de 412 km/h. Acest hipercar omologat pentru circulația pe drumurile publice costă aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Koenigsegg Gemera este cea mai puternică mașină disponibilă în 2025. Este unul dintre cele mai rapide hypercaruri cu patru locuri, cu o viteză maximă de 399 km/h.

Puterea din spatele acestei mașini uimitoare provine de la motorul twin-turbo V8 de 5 litri, plus trei motoare electrice, care dezvoltă în total o putere impresionantă de 2.300 CP. Prețul acestei frumuseți: 1,7 milioane de dolari.