Conform celei mai recente ediții a raportului EY Mobility Lens Forecaster, China conduce tranziția globală către vehicule electrice, în timp ce Europa își ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole semnificative.

Modelul, bazat pe inteligență artificială, estimează evoluția vânzărilor de vehicule ușoare în China, Europa și SUA până în 2050 și relevă că vânzările de vehicule electrice pe baterii (BEV) pe aceste piețe vor depăși 50% până în 2034.

În paralel, vehiculele hibride și hibride plug-in (PHEV) vor menține o cotă de peste 30% până în 2036, evidențiind rolul lor esențial ca punte către electrificarea completă, arată analiza EY.

Constantin M. Gall, lider EY Global Aerospace, Defense & Mobility, a explicat că tranziția către vehiculele electrice avansează neuniform. În SUA, creșterea este afectată de incertitudini legislative, costuri ridicate și lipsa infrastructurii. Europa se află pe o traiectorie de redresare constantă, sub presiunea obiectivelor stricte privind emisiile, în timp ce China beneficiază de politici stabile și de un ecosistem solid pentru vehicule electrice.

„Tranziția către vehiculele electrice avansează, dar neuniform. SUA se confruntă cu incertitudini legislative, costuri ridicate și lacune în materie de infrastructură. Europa se află pe o traiectorie de redresare constantă, sub presiunea obiectivelor stricte privind emisiile. China beneficiază de politici stabile și de un ecosistem solid pentru vehiculele electrice. Tehnologiile hibride se dovedesc esențiale pentru realizarea tranziției către electrificarea completă”, a precizat Constantin M. Gall.

Raportul EY arată că în China BEV-urile vor reprezenta peste 50% din vânzările de vehicule ușoare până în 2033, susținute de costuri mai mici și politici favorabile, precum noile standarde de emisii pentru vehicule VII. Vehiculele cu propulsie alternativă (BEV + PHEV) vor atinge 50% până în 2025 și vor depăși 90% până în 2034.

Deși ponderea Chinei în vânzările globale de BEV va scădea de la 70% în prezent la 54% până în 2050, țara va rămâne un lider incontestabil în creșterea pieței globale.

În SUA, raportul prognozează un salt temporar al vânzărilor de BEV în 2025, generat de dorința cumpărătorilor de a profita de creditele fiscale înainte de expirarea acestora în septembrie.

Totuși, odată cu dispariția stimulentelor, noile taxe vamale și incertitudinile legislative, inclusiv posibilele efecte ale legii „One Big Beautiful Bill”, ritmul de creștere va încetini, iar pragul de 50% pentru BEV va fi atins abia în 2039, cu cinci ani mai târziu decât prognoza anterioară.

Vehiculele hibride vor rămâne relevante, atingând un vârf de 34% din vânzări până în 2034.

Europa va înregistra o creștere mai lentă a BEV-urilor până în 2027 din cauza presiunilor economice, reducerii stimulentelor și relaxării penalizărilor pentru emisii.

Totuși, noile limite stricte de CO₂ și modelele mai accesibile vor stimula o redresare, vehiculele electrice urmând să depășească 50% din vânzări până în 2032.

Până atunci, hibridele, inclusiv PHEV-urile, vor rămâne o opțiune rentabilă, depășind BEV-urile până în 2030.

Gall a concluzionat că, pe termen scurt și mediu, va exista o diversitate de sisteme de propulsie, influențată de schimbările legislative, taxele vamale și evoluția comportamentului consumatorilor.