Franța va acorda cetățenilor un bonus suplimentar de 1.000 de euro pentru achiziția de mașini electrice echipate cu baterii fabricate în Europa. Măsura va intra în vigoare începând cu 1 octombrie și se va adăuga „bonusului ecologic” deja existent, valabil din 1 iulie, care poate ajunge până la 4.200 de euro, în funcție de veniturile cumpărătorilor.

Miniștrii francezi ai Tranziției Ecologice și Energiei au precizat că lista vehiculelor eligibile pentru acest bonus va fi publicată „în zilele următoare” și va fi actualizată lunar, pentru a reflecta evoluțiile pieței.

Oficialii francezi au subliniat că Europa se confruntă cu o concurență internațională puternică și trebuie să-și consolideze producția pentru a asigura autonomia strategică a continentului.

„Franța apără această viziune și reafirmă faptul că producția este o condiție prealabilă a suveranității. Ambiția de mediu este un mijloc de reindustrializare”, au mai transmis oficialii francezi.

În prezent, mai multe companii care au investit în fabrici de baterii în Uniunea Europeană întâmpină dificultăți legate de competitivitate, cauzate de prețurile ridicate la energie și de accesul limitat la materii prime, controlate în mare parte de China.

În România, programul Rabla Plus oferă stimulente financiare pentru achiziționarea de vehicule electrice și hibride, contribuind astfel la promovarea mobilității durabile și la reducerea emisiilor poluante.

În cadrul programului Rabla Plus 2025, statul român acordă un ecotichet de 37.000 lei (aproximativ 7.500 de euro) pentru achiziționarea unui autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen, cu condiția ca valoarea de achiziție să nu depășească 70.000 de euro, inclusiv TVA.

Pentru vehiculele plug-in hibrid (PHEV), ecotichetul este de 15.000 lei (aproximativ 3.000 de euro), iar pentru motocicletele electrice, subvenția este de 15.000 lei.

Pentru a beneficia de aceste stimulente, este obligatorie casarea unui autovehicul uzat. În cazul instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale, ecotichetul poate ajunge la 120.000 lei pentru achiziționarea unui vehicul nou, fără a fi necesară predarea unui autovehicul uzat.

În ciuda acestor stimulente, vânzările de vehicule electrice în România au înregistrat o scădere semnificativă. În 2024, au fost înmatriculate doar 9.743 de autoturisme electrice noi, reprezentând o cotă de piață de 6,5%, în scădere față de 10,7% în 2023.

Această scădere se datorează în principal reducerii valorii ecotichetului și prețurilor ridicate ale vehiculelor electrice.